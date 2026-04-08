×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Clima

Lluvias empezarán a disminuir en el Gran Santo Domingo en horas de la tarde, informa Indomet

El organismo meteorológico mantiene en alerta a San Pedro de Macorís, Monseñor Nouel, Santiago, La Vega, Puerto Plata, Santiago Rodríguez, Dajabón, Elías Piña, Barahona, Azua y Peravia

    Expandir imagen
    Lluvias empezarán a disminuir en el Gran Santo Domingo en horas de la tarde, informa Indomet
    Las intensas lluvias que afectan el país son consecuencias de una vaguada. (DIARIO LIBRE/ ARCHIVO)

    El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que las condiciones del tiempo este miércoles continúan influenciadas por una vaguada. Sin embargo, prevé que comiencen a disminuir de forma gradual durante el transcurso de la tarde, especialmente en el Gran Santo Domingo.

    A través de una nota de prensa, el meteorólogo del Indomet, Heriberto Fabián, explicó que se registran aguaceros de moderados a fuertes, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento, principalmente en las regiones noreste, sureste, incluido el Gran Santo Domingo, la zona fronteriza y parte del suroeste.

    En cuanto a las alertas meteorológicas, la entidad mantiene en alerta a San Pedro de Macorís, Monseñor Nouel, Santiago, La Vega, Puerto Plata, Santiago Rodríguez, Dajabón, Elías Piña, Barahona, Azua y Peravia.

    RELACIONADAS
    • Mientras que en aviso meteorológico se encuentran San José de Ocoa, San Cristóbal y el Gran Santo Domingo.

    Las temperaturas

    Con respecto a las temperaturas, el organismo señaló que continuarán ligeramente cálidas durante el día, tornándose frescas y agradables en horas de la noche y la madrugada, sobre todo en zonas montañosas y valles del interior.

    En el ámbito marítimo, las condiciones se mantienen sin restricciones; sin embargo, se recomienda a los operadores de embarcaciones pequeñas y medianas consultar con las autoridades locales antes de realizar operaciones.

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.