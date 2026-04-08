Lluvias empezarán a disminuir en el Gran Santo Domingo en horas de la tarde, informa Indomet
El organismo meteorológico mantiene en alerta a San Pedro de Macorís, Monseñor Nouel, Santiago, La Vega, Puerto Plata, Santiago Rodríguez, Dajabón, Elías Piña, Barahona, Azua y Peravia
El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que las condiciones del tiempo este miércoles continúan influenciadas por una vaguada. Sin embargo, prevé que comiencen a disminuir de forma gradual durante el transcurso de la tarde, especialmente en el Gran Santo Domingo.
A través de una nota de prensa, el meteorólogo del Indomet, Heriberto Fabián, explicó que se registran aguaceros de moderados a fuertes, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento, principalmente en las regiones noreste, sureste, incluido el Gran Santo Domingo, la zona fronteriza y parte del suroeste.
En cuanto a las alertas meteorológicas, la entidad mantiene en alerta a San Pedro de Macorís, Monseñor Nouel, Santiago, La Vega, Puerto Plata, Santiago Rodríguez, Dajabón, Elías Piña, Barahona, Azua y Peravia.
- Mientras que en aviso meteorológico se encuentran San José de Ocoa, San Cristóbal y el Gran Santo Domingo.
Las temperaturas
Con respecto a las temperaturas, el organismo señaló que continuarán ligeramente cálidas durante el día, tornándose frescas y agradables en horas de la noche y la madrugada, sobre todo en zonas montañosas y valles del interior.
En el ámbito marítimo, las condiciones se mantienen sin restricciones; sin embargo, se recomienda a los operadores de embarcaciones pequeñas y medianas consultar con las autoridades locales antes de realizar operaciones.