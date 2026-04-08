El Gran Santo Domingo, que comprende las demarcaciones del Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo, amaneció este miércoles colapsado debido a las intensas lluvias registradas durante gran parte de la madrugada, producto de los efectos de una vaguada que incide sobre el territorio nacional.

Desde tempranas horas, residentes en distintos sectores del Distrito Nacional, así como en Santo Domingo Este y Santo Domingo Oeste, reportaron inundaciones tanto en calles como en viviendas, lo que ha dificultado significativamente el desplazamiento hacia sus lugares de trabajo y centros educativos.

"Yo me desperté a las 5:00 de la madrugada, como de costumbre, para prepararnos para llevar a mis hijos al colegio e ir al trabajo, y me encontré con la casa inundada", relató Francisco Santana, residente en el sector Don Honorio, en el Distrito Nacional.

En las calles del sector El Millón, en el Distrito Nacional, también se reportaron fuertes inundaciones. Según videos enviados a esta redacción, el nivel del agua ha alcanzado proporciones alarmantes, llegando prácticamente a cubrir vehículos estacionados y alcanzando, casi, la altura de las verjas de los edificios, lo que evidencia la magnitud del evento y el impacto de las lluvias en esa zona residencial.

De igual manera, en un grupo de mensajería de Whatsapp de residentes en un sector ubicado en la avenida República de Colombia, uno de los vecinos alertó sobre la situación: "Tengan cuidado al salir del residencial. Está muy inundado por el área del residencial Palmas hasta la salida".

La misma problemática se registra en comunidades cercanas a la avenida Monumental, donde ciudadanos han informado sobre acumulaciones significativas de agua en las vías.

En Santo Domingo Este, la situación también es crítica. "La carretera Mella está colapsada", reportó un lector, evidenciando el impacto de las precipitaciones en una de las principales arterias viales de la zona. A esto se suman inundaciones en la carretera de Mendoza, donde el tránsito también se ha visto severamente afectado.

Asimismo, usuarios han enviado videos a esta redacción en los que se observa la autopista Duarte completamente inundada a la altura del kilómetro 18, así como escenas similares en distintos sectores del Distrito Nacional y Santo Domingo Este, evidenciando la magnitud de las lluvias registradas.

Las autoridades ya habían advertido desde el martes sobre la incidencia de una vaguada que estaría generando fuertes lluvias en gran parte del país, manteniendo bajo alerta a varias provincias.

Pronóstico para este miércoles

De acuerdo con el boletín meteorológico emitido a las 6:00 de la mañana de este miércoles, persistirán las lluvias en diversas provincias del país debido a la continuidad de la vaguada.

Se prevé que desde horas tempranas continúen las precipitaciones, con características de moderadas a fuertes, acompañadas de tormentas eléctricas, ráfagas de viento y posibles granizadas. Además, no se descartan deslizamientos de tierra en zonas vulnerables.

Las lluvias afectarán principalmente al Gran Santo Domingo, San Cristóbal, La Romana, San Pedro de Macorís, Hato Mayor, Duarte, María Trinidad Sánchez, Sánchez Ramírez, Samaná, Monte Plata, El Seibo y Barahona, entre otras localidades del país.

Provincias en alerta

El más reciente informe del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), de la tarde de ayer, elevó a 16 las provincias bajo alerta debido a las lluvias persistentes.

Se encuentran en alerta amarilla las provincias Monseñor Nouel, San Cristóbal y San José de Ocoa.

En tanto, bajo alerta verde están Santo Domingo, Distrito Nacional, Santiago Rodríguez, Elías Piña, Azua, Barahona, Santiago, Puerto Plata, Dajabón, La Vega, La Altagracia, Peravia y Duarte, especialmente en la zona del Bajo Yuna.

Ante este panorama, las autoridades exhortaron a la población a abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas con altos volúmenes de agua, así como evitar el uso de balnearios debido a la turbidez y el incremento del caudal.

La situación continúa en desarrollo, mientras organismos de socorro se mantienen en vigilancia ante posibles emergencias derivadas de las condiciones climáticas.

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