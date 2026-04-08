El director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), Juan Manuel Méndez, ofreció declaraciones sobre la situación meteorológica que ha afectado al país este miércoles, destacando que la magnitud de las precipitaciones y los factores técnicos limitaron una respuesta distinta ante el fenómeno.

Precipitaciones sin precedentes y suelos saturados

Según explicó Méndez, con datos validados por la Presidencia, se registraron entre 300 y 400 milímetros de lluvia en la estación ubicada en el Intec.

El funcionario señaló que ninguna infraestructura urbana está diseñada para manejar ese volumen de agua en tan poco tiempo: "No hay suelo que pueda absorber esa cantidad de agua ni hay tampoco alcantarillado que pueda conducirla".

A esta situación se suma que el territorio nacional llevaba cerca de dos semanas con los suelos saturados por lluvias previas. Méndez indicó que, bajo estas condiciones, se produce el fenómeno de escorrentía superficial, en el que el agua no se filtra, sino que corre libremente y provoca inundaciones urbanas.

El sistema de alertas y la transparencia

Ante las críticas sobre los niveles de alerta, el titular del COE defendió la gestión del organismo. Señaló que el Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo se mantenían en alerta verde desde Semana Santa. Recordó que este nivel se declara cuando las condiciones permiten prever un evento adverso.

Méndez afirmó que el COE actúa con base en los informes técnicos de Indomet, entidad que suministra los datos de lluvia proyectada para activar los niveles de alerta.

También rechazó emitir una alerta roja de forma reactiva tras el evento por razones de imagen, y sostuvo que su enfoque es mantener la credibilidad institucional y el respeto a la población.

Un desafío del cambio climático

El director calificó estos eventos como impredecibles y citó análisis meteorológicos que vinculan la intensidad de las lluvias con el calentamiento global. Indicó que, aunque el país cuenta con 13 radares Doppler para monitorear el territorio, estos fenómenos pueden desarrollarse en minutos, lo que dificulta las alertas tempranas.

Agregó que el Estado trabaja en la implementación de nuevas herramientas tecnológicas, como el sistema de difusión celular (cell broadcast), para mejorar la comunicación de emergencia.