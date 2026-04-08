Lluvias extremas dejan hasta 314 milímetros en el Gran Santo Domingo

La madrugada del miércoles dejó lluvias de intensidad excepcional sobre el Gran Santo Domingo, con acumulados que, en varios puntos, superaron bastante los registros habituales para un solo día, según datos de la División de Hidrometeorología del Instituto Dominicano de Meteorología.

De acuerdo con la información suministrada a Diario Libre, el mayor volumen de precipitaciones se registró en una estación automática privada ubicada en el Ensanche Julieta, en el Distrito Nacional, donde se midieron 314 milímetros de lluvia en pocas horas.

A este valor les siguen otros acumulados, por igual elevados, en distintos puntos de la capital: 283.4 milímetros en el Jardín Botánico, 280.2 en Villa Marina, 220 en Serrallés y 200.9 en Los Cacicazgos.

También se reportaron 180.9 milímetros en la Prolongación 27 de Febrero, 124.9 en La Agustina, 123.7 en Ensanche La Fe 2, 112 en el Aeropuerto El Higüero, 98.5 en El Guaricano y 62.6 milímetros en el Centro de los Héroes.

En otras zonas del país, aunque con menor intensidad, también se registraron precipitaciones relevantes. En las provincias colocadas por el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) en alerta amarilla durante el martes 7 de abril, alcanzó 65.7 en San Cristóbal y en San José de Ocoa 50.6.

En Santiago Rodríguez se acumularon 58.8 milímetros, en el municipio El Factor, provincia María Trinidad Sánchez, 41.7, y en Altamira, Puerto Plata, 32.7 milímetros.

Las autoridades meteorológicas indicaron que los datos correspondientes al 8 de abril aún no se publican en el portal institucional, debido a que el equipo técnico continúa en el proceso de validación y consolidación de los acumulados.

Como referencia reciente, el reporte de Temperaturas Extremas y Precipitaciones del 6 de abril de 2026 señala que el mayor acumulado ese día se registró en San Cristóbal, con 119.6 milímetros, seguido por el Aeropuerto María Montez, en Barahona, con 98 milímetros, valores que ya se consideraban elevados frente al resto de las estaciones monitoreadas.

"Eventos extremos"

El encargado del Centro Nacional de Pronóstico del Instituto Dominicano de Meteorología, Saddan Font-Frías, explicó que estas lluvias corresponden a lo que se clasifica como eventos extremos. "Son precipitaciones que se acumulan en un corto período de tiempo y que superan los valores normales para un día", precisó.

El especialista confirmó que se trató de lluvias de carácter extraordinario, concentradas principalmente en horas de la madrugada y favorecidas por la incidencia de una vaguada activa que generó inestabilidad en días recientes.

¿Las lluvias seguirán?

Según el pronóstico, las precipitaciones continuarán durante la tarde, en especial en provincias del centro del país como Santiago, La Vega, Monseñor Nouel, San José de Ocoa, San Cristóbal y Peravia, así como en zonas del sur, incluyendo Barahona.

En contraste, el Gran Santo Domingo experimentaría una disminución relativa de las lluvias tras los eventos extremos de la madrugada.

Font-Frías advirtió además que el país entró en el período convectivo, una etapa caracterizada por mayor frecuencia de tormentas eléctricas y aguaceros intensos, tras el fin de la temporada seca. Este cambio estacional incrementa la probabilidad de episodios similares en las próximas semanas.

Eventos de esta magnitud no son inéditos en la República Dominicana. En algunos sectores del Gran Santo Domingo se registraron acumulados superiores a 260 milímetros el 4 de noviembre de 2022 y más de 450 milímetros el 18 de noviembre de 2023, ambos en menos de 24 horas.

Leer más Las lluvias hacen colapsar a Santo Domingo y dejan al menos dos muertos