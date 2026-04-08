Lluvias por vaguada dejan 1,024 viviendas afectadas y 5,120 desplazados

Una casa afectada por las lluvias que se registraton desde esta madrugada debido a la incidencia de una vaguada en el pais. ( DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO. )

Las intensas lluvias registradas en horas de la madrugada de este miércoles, producto de una vaguada, han dejado una niña fallecida, 1,024 viviendas afectadas, 5,120 personas desplazadas, 20 comunidades incomunicadas y 19 albergues habilitados.

Los datos están contenidos en el boletín número tres emitido la tarde de este miércoles por el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), sobre la situación generada tras los aguaceros en varias localidades del país.

La niña fue identificada como Nashali María Alcántara, de un año y ocho meses de edad, tras el colapso de una pared perimetral. También resultó lesionada su madre, Ana Cristina de Mota, quien presentó fractura en una de sus piernas y fue asistida por personal de la Cruz Roja

De acuerdo con el informe, del total de viviendas afectadas, 23 presentan daños parciales y 32 resultaron destruidas. Además, las condiciones meteorológicas han impactado infraestructuras viales, incluyendo la carretera Padre Billini , en la provincia San José de Ocoa.

Sin agua potable

El Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa) informó que, debido a las lluvias, 29 acueductos se encuentran fuera de servicio y uno opera de manera parcial, lo que afecta a 623,524 usuarios.

De su lado, la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd) reportó que tres sistemas de agua —Isa Mana, Haina-Manoguayabo e Isabela— están fuera de servicio debido a la alta turbidez del agua, fallas eléctricas, daños en paneles y motores provocados por inundaciones. Esta situación perjudica a unos 906,039 usuarios.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/09/bd9fe877-8748-476e-beb6-765fe35dce52-31f6e970.jpg Personas secan sus ajuares luego de las inundaciones provocadas por el desborde del arroyo Lebrón. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA)

San Cristóbal

El Cuerpo de Bomberos del municipio de Cambita Garabitos informó que el tramo carretero hacia Los Cacaos presenta múltiples obstrucciones por deslizamientos de tierra, lo que dificulta el tránsito.

Asimismo, permanecen incomunicadas las localidades de San Francisco, Cumía y La Jagüita, debido a la crecida del río Yubazo.

La Defensa Civil reportó que cinco viviendas fueron destruidas y otras cinco resultaron afectadas en Barrio Nuevo, con 23 personas desplazadas tras el colapso de un muro de contención del río Nigua.

En el sector Los Coquitos, barrio Los Molinos, tres viviendas y un local comercial resultaron parcialmente afectados, desplazando a 18 personas. Mientras que en el sector 5 de Abril, siete viviendas fueron destruidas y 15 afectadas, con 45 personas desplazadas.

La Cruz Roja informó que una familia fue rescatada en el sector 5 de Abril, tras el desbordamiento del río Nigua.

Puerto Plata

En el municipio de Imbert se registraron inundaciones urbanas en el sector Los Félix, Bajabonico Arriba, sin reportes de viviendas afectadas.

La Vega

En Constanza, el desbordamiento del río Tireo mantiene en riesgo a unas 30 viviendas en la comunidad de Suriel, debido a la erosión del suelo.

Monte Plata

El desbordamiento del río Ozama ha dejado incomunicadas a Peralvillo y La Cuaba.

En Yamasá, la crecida del Ozama mantiene incomunicado el municipio con el distrito municipal Don Juan. Además, por la crecida del río Los Tubos, están incomunicadas Gorreta, Pantoja, Los Jobillos y Jagua Mocha. También se reporta dificultad en el tránsito hacia Los Mosquitos.

De igual forma, La Guázuma y Mata de Plátano no tienen comunicación con el municipio de Peralvillo.

COE mantiene al Distrito Nacional y 16 provincias en alerta El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene cinco provincias en alerta amarilla y 11, así como el Distrito Nacional, en verde, debido a la presencia de una atmósfera con bastante humedad e inestabilidad, producto de una vaguada y del viento húmedo de componente sur, que continuarán favoreciendo aguaceros de moderados a fuertes sobre el país. En alerta amarilla están: Monseñor Nouel, San José de Ocoa, San Cristóbal, Santiago Rodríguez y Puerto Plata. Mientras que en verde están: Santo Domingo, Azua, Elías Piña, Barahona, Santiago, Monte Plata, Dajabón, La Vega, La Altagracia, Duarte (en especial el Bajo Yuna), Peravia y el Distrito Nacional. En ese sentido, el organismo recomienda a las personas abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua, así como no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.