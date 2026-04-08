Desde las 4:00 de la madrugada, doña Ángela no ha podido volver a dormir. Las fuertes lluvias irrumpieron su descanso cuando en cuestión de minutos, el agua comenzó a entrar a su casa hasta dejarla completamente inundada, en el sector Ensanche Quisqueya, en el Distrito Nacional.

"Nos quedamos sin nada. Nada más con lo que tenemos encima... fue a las 4:00 de la mañana que se comenzó a meter agua", dijo con evidente angustia, mientras intentaba sacar lo poco que pudo salvar.

Vecinos se ayudan en medio de la emergencia

En la calle Respaldo 19, Rossi Méndez tuvo que salir a socorrer a sus vecinos en plena madrugada. Tocó puertas para alertar a quienes no se habían dado cuenta de que el agua estaba subiendo rápidamente.

Explicó que muchas familias perdieron todas sus pertenencias, incluyendo su propia hermana, cuya vivienda también se inundó y tuvo que refugiarse en su casa.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/08/whatsapp-image-2026-04-08-at-95551-am-961a49b6.jpeg Con escobas y cubetas, afectados sacan el agua de sus viviendas. (DIARIO LIBRE/ LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/08/whatsapp-image-2026-04-08-at-95548-am-60e4c67f.jpeg Vehículos quedaron bajo el agua tras las fuertes lluvias en el Ensanche Quisqueya. (DIARIO LIBRE/ LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/08/whatsapp-image-2026-04-08-at-95540-am-aa32a8be.jpeg Viviendas anegadas dejaron escenas como esta en el Ensanche Quisqueya (DIARIO LIBRE/ LUDUIS TAPIA) ‹ >

"Por aquí ha pasado una situación en la madrugada que tuvimos que salir a refugiar a la gente... la gente perdió todo. Tenemos pruebas, videos. Mi hermana y otros están en mi casa. Yo siempre ayudo a la gente aquí... mire, esa señora lo perdió todo, vivía ahí también. Es un desastre total", relató.

Carros bajo agua

En la intersección de la calle Domingo Mallol con respaldo Bohechío, la escena fue impactante. El agua subió tanto que llegó a cubrir por completo varios vehículos.

Santo Mora contó que algunos carros tuvieron que ser sacados empujados entre vecinos, mientras otros quedaron prácticamente sumergidos, al punto de que no se veía ni el techo. Durante horas, el agua se mantuvo alta, afectando tanto viviendas como automóviles.

"Desde la madrugada entera lloviendo... todos esos carros estaban tapados de agua. Así ha pasado la mañana entera, ya ahora está bajando un poco", explicó.

En otra vivienda cercana, una señora intentaba sacar el agua de su casa mientras limpiaba, luego de que dos vehículos estacionados en su marquesina resultaran con daños por la inundación.

Los residentes aseguran que esta situación ocurre cada vez que llueve con intensidad, por lo que hacen un llamado a las autoridades para que intervengan la zona y eviten que más familias sigan perdiéndolo todo.