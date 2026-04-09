Continuarán las lluvias en gran parte del país por efectos de vaguada

Viviendas resultaron inundadas en Arroyo Bonito de Manoguayabo, municipio Santo Domingo Oeste, debido a las lluvias registradas la madrugada del miércoles por la incidencia de una vaguada. ( DIARIO LIBRE/ JOLIVER BRITO )

Las condiciones del tiempo en República Dominicana continuarán marcadas por la incidencia de una vaguada y un sistema frontal, los cuales provocarán aguaceros, tronadas y ráfagas de viento en varias provincias durante los próximos días.

De acuerdo con el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), para este jueves, en horas de la mañana se esperan chubascos aislados hacia las provincias La Altagracia, Samaná, Santo Domingo, San Cristóbal, Peravia, Barahona y Pedernales, producto del viento cálido del sureste en combinación con la vaguada en niveles bajos de la troposfera.

En la tarde, se prevé un aumento de la nubosidad con aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento hacia provincias de las regiones noroeste, noreste, la Cordillera Central y la zona fronteriza, principalmente en Hato Mayor, Monte Plata, Sánchez Ramírez, Duarte, Santiago, La Vega, Monte Cristi, Dajabón, Santiago Rodríguez, Elías Piña, Valverde y Puerto Plata.

En el resto del país, predominarán condiciones mayormente calurosas con nubes dispersas.

Provincias en alerta

El Centro de Operaciones de Emergencia (COE) mantiene siete provincias en alerta amarilla y diez en verde.

En amarilla: Monseñor Nouel, San José de Ocoa, San Cristóbal, Peravia, El Gran Santo Domingo, Santiago Rodríguez y Puerto Plata.

En verde: La Altagracia, Elias Piña, Azua, Monte Plata, Dajabón, Barahona, Santiago, Sanchez Ramírez, Duarte, en especial el Bajo Yunna y La Vega.

Las temperaturas oscilarán entre 22 °C y 23 °C las mínimas, y entre 30 °C y 32 °C las máximas.

Más lluvias el viernes y sábado

Para el viernes, la vaguada continuará incidiendo sobre el territorio nacional, generando aguaceros dispersos y posibles tronadas desde la madrugada en zonas de la costa Caribeña, incluyendo Santo Domingo, La Altagracia, San Pedro de Macorís, La Romana, Barahona, entre otras localidades.

Durante la tarde y primeras horas de la noche, el calentamiento diurno favorecerá el desarrollo de nublados acompañados de lluvias moderadas a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en regiones del norte, noreste, sureste, la Cordillera Central y la zona fronteriza.

En tanto, para el sábado se mantendrán las condiciones inestables debido a la vaguada y un sistema frontal debilitado al noreste del país, lo que seguirá generando aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento desde la madrugada, especialmente hacia la costa Caribeña.

En horas de la tarde, las precipitaciones podrían intensificarse, con posibilidad de granizadas aisladas en provincias del noroeste, noreste, sureste, la zona fronteriza y la Cordillera Central.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse atenta a los boletines meteorológicos, ya que estas condiciones podrían provocar inundaciones urbanas en distintas localidades del país.