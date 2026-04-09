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El COE mantiene al Distrito Nacional y 10 provincias en alerta verde por vaguada

El COE exhortó a la población, en especial a quienes residen en zonas vulnerables, a no cruzar ríos, arroyos ni cañadas con alto volumen de agua

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    El COE mantiene al Distrito Nacional y 10 provincias en alerta verde por vaguada
    El país está afectado por una vaguada hace varios días. (DIARIO LIBRE/ ARCHIVO)

    El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó la noche de este jueves que mantiene en alerta verde al Distrito Nacional y a 10 provincias, debido a la incidencia de una vaguada que continúa generando lluvias en gran parte del país.

    Las provincias bajo alerta son Monseñor Nouel, San José de Ocoa, San Cristóbal, Santo Domingo, La Vega, Puerto Plata, Dajabón, Duarte (especialmente el Bajo Yuna), Santiago y Santiago Rodríguez.

    En tanto, el organismo descontinuó el nivel de alerta verde para Peravia, La Altagracia, Monte Plata y Sánchez Ramírez, medida tomada en consideración al boletín emitido por el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

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    El COE exhortó a la población, en especial a quienes residen en zonas vulnerables, a no cruzar ríos, arroyos ni cañadas con alto volumen de agua, y a mantenerse atentos a los boletines oficiales.

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