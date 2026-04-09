Entre lodo y pérdidas: familias de Los Platanitos intentan levantarse tras las inundaciones

Parte de la ropa que perdió Minerva en su negocio a causa de las inundaciones que afectaron el sector. ( DIARIO LIBRE/ DARE COLLADO )

Entre el lodo, los muebles dañados y el silencio de lo que quedó atrás, residentes en el barrio Los Platanitos, en el Distrito Nacional, intentan recuperar los pocos ajuares que las lluvias no se llevaron.

Tal es el caso del señor Sandy Felix y su esposa, Geraldina Salvador, quienes tuvieron que optar por dormir con sus tres hijos, entre ellos una niña de siete años, en un colchón sobre el suelo aún mojado.

"Perdimos todo, pero gracias a Dios estamos vivos. Perdimos todo, pero la familia está bien", expresó Geraldina, al tiempo que señaló que espera ayuda.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/09/whatsapp-image-2026-04-09-at-112838-am-b4ff799d.jpeg Residentes de Los Platanitos limpian sus hogares entre lodo y escombros, intentando recuperar lo poco que quedó. (DIARIO LIBRE/ DARE COLLADO)

Asimismo, la señora Diana Carolina, otra afectada que prácticamente quedó sin nada, dijo que lo único que no perdió fue un mueble pequeño que permanece en la sala de su casa, aunque empapado de agua. Confesó que hasta los biberones de su bebé de un año desaparecieron en la inundación.

"A mí lo único que me quedó fue ese mueble", dijo Carolina, mientras señalaba el asiento de color negro, ahora manchado de marrón por la cantidad de agua sucia que lo cubrió.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/09/whatsapp-image-2026-04-09-at-112748-am-1e23b64d.jpeg El lodo y el agua dejaron muebles dañados y pisos mojados en las viviendas de Los Platanitos. (DIARIO LIBRE/ DARE COLLADO)

Minerva perdió su tienda

También la señora Minerva, quien tenía una pequeña tienda de ropas, perdió toda su mercancía. De lo que antes era su sustento, hoy solo quedan paredes marcadas por el nivel del agua, el olor a humedad y el rastro de un esfuerzo que se desvaneció en cuestión de horas.

Tras las inundaciones de la madrugada del miércoles 8 de abril, las familias siguen entre la limpieza, la incertidumbre y la esperanza de recibir ayuda. Aunque el agua bajó, las pérdidas permanecen... y con ellas, el desafío de volver a empezar.