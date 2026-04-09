Sistema frontal y vaguada provocarán lluvias aisladas para este viernes, de acuerdo al Indomet

Las precipitaciones afectarán, principalmente, a La Altagracia, Santo Domingo, San Cristóbal, Peravia y Barahona, de acuerdo al pronóstico del tiempo. ( DIARIO LIBRE/NELSON PULIDO )

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que para este viernes se producirán lluvias aisladas locales durante las horas matutinas, debido al acercamiento de un sistema frontal, el viento del sureste y una vaguada en niveles bajos de la troposfera.

En este sentido, las precipitaciones afectarán principalmente a La Altagracia, Santo Domingo, San Cristóbal, Peravia y Barahona, de acuerdo al pronóstico del tiempo.

Por otro lado, Indomet prevé que para la tarde del viernes incrementos nubosos con aguaceros de moderados a fuertes localmente, con tronadas y ráfagas de viento hacia las provincias:

Hato Mayor

Monte Plata

Sánchez Ramírez

Duarte

Santiago

La Vega

Montecristi

Dajabón

Santiago Rodríguez



Elías Piña



Valverde



Puerto Plata

De acuerdo al informe del tiempo, las temperaturas se sentirán cálidas, principalmente en horas de la tarde, por flujo de viento del sureste, el cual es húmedo y cálido.

El organismo indicó que la sensación térmica estará más elevada, especialmente en zonas urbanas, por lo que recomendó a la ciudadanía vestir ropa ligera, ingerir suficientes líquidos y no exponerse al sol por tiempo prolongado.

Pronóstico del sábado

Indomet indicó que, para el sábado, la incidencia del sistema frontal más la vaguada que lo acompaña, favorecerá la ocurrencia de lluvias pasajeras, desde la madrugada hacia localidades del litoral caribeño, Santo Domingo, San Cristóbal, San Pedro de Macorís, entre otras.

Para la tarde, las precipitaciones incrementarán, siendo de moderadas a fuertes, con posibles granizadas aisladas, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, especialmente en La Vega, Santiago, Monseñor Nouel, Duarte, Espaillat, Hermanas Mirabal, entre otras provincias aledañas.