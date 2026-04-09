Lluvias desplazan a más de 5,000 personas y dejan daños en viviendas y acueductos

Las lluvias causaron inundaciones que afectaron a miles de viviendas. ( DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO )

Las intensas lluvias registradas desde la madrugada del miércoles en el Gran Santo Domingo y otras zonas del país desplazaron a 5,120 personas de sus hogares, además provocaron importantes daños estructurales en 1,024 viviendas debido a la crecida de ríos, arroyos y cañadas, según reportes del Centro de Operaciones de Emergencias (COE) y otras instituciones.

Las fuertes precipitaciones también afectaron 186 centros educativos, de los cuales 77 presentan filtraciones, 36 están inundados y otros 47 registran diferentes tipos de deterioro.

Además, sacaron de servicio al menos 20 acueductos, lo que perjudica a unos 193,624 usuarios, conforme a datos del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa).

De igual manera, la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd) también informó que los sistemas de agua Isa Mana en Haina-Manoguayabo, al igual que el Isabela, se encuentran fuera de operación debido a la alta turbidez que presenta el agua, así como por las fallas eléctricas y los daños en los equipos provocados por las inundaciones, lo que impacta a 219,312 consumidores.

Daños en las comunidades

Los daños se extendieron hasta la provincia de Monte Planta, donde 11 comunidades permanecen incomunicadas debido al desbordamiento de ríos y cañadas, de acuerdo a reportes de la Defensa Civil.

Ante los persistentes aguaceros, el COE mantienen la recomendación a la población de evitar cruzar ríos o cañadas con alto volumen de agua, así como no utilizar balnearios en las provincias bajo alerta.

Asimismo, exhorta a la ciudadanía a contactar a los organismos de emergencias, como la Defensa Civil, Fuerzas Armadas, Cruz Roja, la Policía Nacional y Cuerpos de Bomberos para reportar cualquier eventualidad.

Como consecuencia de los aguaceros producto de los efectos de una vaguada, el COE mantiene a 14 provincias y el Distrito Nacional bajo alerta verde.

Estas demarcaciones son Monseñor Nouel, La Altagracia, San José de Ocoa, Duarte (en especial el Bajo Yuna), Santo Domingo, Dajabón, San Cristóbal, Santiago, Santiago Rodríguez, La Vega, Peravia, Sánchez Ramírez, Puerto Plata y Monte Plata.