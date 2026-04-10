La directora del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), Gloria Ceballos, advirtió este viernes que un activo sistema frontal asociado a una vaguada generará acumulados de lluvias significativos en el país durante este fin de semana.

Durante una rueda de prensa en el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), la funcionaria explicó que para las próximas 24 a 48 horas se prevén acumulados de entre 100 y 125 milímetros, con valores superiores en algunas localidades del territorio nacional, debido a la inestabilidad atmosférica.

Indicó, además, que para un período de 72 a 120 horas los modelos meteorológicos proyectan acumulados de entre 150 y 200 milímetros, pero pudieran registrarse cifras mayores en zonas aisladas, lo que aumenta el riesgo de inundaciones urbanas y rurales.

La funcionaria señaló que estas precipitaciones estarán acompañadas de tormentas eléctricas, ráfagas de viento y posibles granizadas, producto de la combinación del sistema frontal, la vaguada y la humedad aportada por los vientos del este-noreste.

Ante este panorama, el Indomet mantiene los niveles de alerta y aviso meteorológico, debido a la posibilidad de crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como deslizamientos de tierra en zonas vulnerables.

Dónde se esperan lluvias

El incremento en la nubosidad aportará precipitaciones moderadas a fuertes en ocasiones, acompañadas de tormentas eléctricas y ráfagas de viento, especialmente en diferentes municipios y comunidades de Hato Mayor, Monte Plata, Sánchez Ramírez, Duarte, San José de Ocoa, Monseñor Nouel, La Vega, Santiago, Santiago Rodríguez, Dajabón, Elías Piña, San Juan, Puerto Plata, Espaillat y Valverde.

Para este sábado, advirtió que la cercanía del sistema frontal, la vaguada asociada y la humedad aportada por los vientos del noreste continuarán generando condiciones propicias para lluvias de variable intensidad durante todo el día.

Estas precipitaciones iniciarán desde la madrugada en la costa caribeña, incluyendo el Gran Santo Domingo, y se intensificarán en horas de la tarde con aguaceros moderados a fuertes, posibles granizadas aisladas, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

También señaló que estas condiciones se extenderán hacia provincias del Cibao, especialmente en la cordillera Central, la zona fronteriza y el suroeste.

Para el domingo y lunes, advirtió que el sistema frontal se mantendrá casi estacionario al norte del país, en aguas del Atlántico, mientras que el viento del este-noreste seguirá aportando humedad, manteniendo el ambiente inestable.

Por ello, se esperan episodios de lluvias dispersas en la mañana, que luego se intensificarán en horas de la tarde con aguaceros fuertes, tormentas eléctricas y posibles granizadas.