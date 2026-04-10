Meteorología advierte sobre fuertes lluvias e inundaciones para el fin de semana

Las lluvias podrían causar inundaciones en algunas zonas del país. ( DIARIO LIBRE/NELSON PULIDO )

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) advirtió que, desde este viernes y hasta el domingo, las condiciones meteorológicas en el país estarán marcadas por aguaceros de moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en varias provincias, debido a la incidencia de una vaguada prefrontal, el acercamiento de un sistema frontal y el arrastre de humedad por el viento del este/sureste.

De acuerdo con la entidad, desde la mañana de este viernes se han registrado precipitaciones significativas en Montecristi, así como el desplazamiento de núcleos nubosos hacia Samaná, donde se prevé que las lluvias se intensifiquen en las próximas horas.

Asimismo, se esperan chubascos dispersos en provincias como La Altagracia, la zona costera del Gran Santo Domingo, San Cristóbal, La Romana, Hato Mayor, El Seibo, San Pedro de Macorís, y otras.

El organismo meteorológico indicó que, a partir del mediodía, la nubosidad aumentará, dando paso a aguaceros más frecuentes e intensos durante la tarde en Hato Mayor, Monte Plata, Sánchez Ramírez, Duarte, San José de Ocoa, Monseñor Nouel, La Vega, Santiago, Santiago Rodríguez, Dajabón, Elías Piña, San Juan, Puerto Plata, Espaillat y Valverde, extendiéndose hasta las primeras horas de la noche.

Sensación térmica elevada

No obstante, a pesar del pronóstico de lluvias, el ambiente presentará una sensación térmica elevada debido a la humedad. En ese sentido, las temperaturas mínimas se situarán entre 22 y 23 grados Celsius, mientras que las máximas oscilarán entre los 30 °C y 32 °C.

Por ello, las autoridades sugieren evitar la exposición prolongada al sol, usar ropa ligera y mantenerse hidratados ante las altas temperaturas.

Lluvias el Sábado y domingo

El Indomet señaló que para mañana sábado, la cercanía del sistema frontal, junto a una vaguada y la abundante humedad, mantendrán condiciones para que ocurran lluvias de intensidad variable a lo largo del día, con precipitaciones desde la madrugada en zonas de la costa caribeña, incluyendo el Gran Santo Domingo.

En horas de la tarde, se intensificarán como aguaceros moderados a fuertes, acompañados de tormentas eléctricas, ráfagas de viento y posibles granizadas aisladas, especialmente hacia el interior del país, la cordillera Central, la zona fronteriza y el suroeste.

Mientras tanto, el domingo el sistema frontal permanecerá casi estacionario al norte del país, en aguas del Atlántico. Pero el viento del este/noreste continuará aportando humedad y el ambiente seguirá inestable por la incidencia de la vaguada en varios niveles de la troposfera.

Según la institución, estas condiciones generarán episodios de lluvia dispersa durante la mañana hacia el sureste, noreste y norte, que aumentarán durante la tarde, con aguaceros de moderados a muy fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, principalmente en zonas montañosas y fronterizas.

Como consecuencia de las persistentes precipitaciones, las autoridades recomiendan a la población mantenerse atenta a los boletines meteorológicos, debido al incremento del riesgo de inundaciones repentinas, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como posibles deslizamientos de tierra.