El COE incrementa niveles de alerta por lluvias y riesgo de inundaciones en varias provincias

Vista de una calle inundada en el Ensanche Quisqueya del Distrito Nacional. ( DIARIO LIBRE/ LUDUIS TAPIA )

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó este viernes el incremento y ampliación de los niveles de alerta en varias provincias del país, debido a las condiciones meteorológicas adversas que continúan afectando el territorio nacional.

De acuerdo con los boletines emitidos por el Instituto Dominicano de Meteorología y el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, persisten condiciones favorables para que continúen las precipitaciones, lo que ha provocado un aumento significativo en la humedad de los suelos.

Las autoridades explicaron que la aproximación de una activa vaguada asociada a un sistema frontal estará generando, a partir del mediodía de hoy, incrementos nubosos acompañados de lluvias moderadas a fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en diversas provincias, entre ellas Hato Mayor, Monte Plata, Sánchez Ramírez, Duarte, San José de Ocoa, Monseñor Nouel, La Vega, Santiago, Puerto Plata y San Juan, entre otras.

Provincias bajo alerta

El COE detalló que las provincias en alerta amarilla son:

Monseñor Nouel

Santiago Rodríguez

Santiago

La Vega

Montecristi

Mientras que en alerta verde se encuentran:

Distrito Nacional

Santo Domingo

Puerto Plata

San Juan

Dajabón

Independencia

Elías Piña

Duarte (especialmente el Bajo Yuna)

Bahoruco

San José de Ocoa

San Cristóbal

Monte Plata

Valverde

Estas medidas se adoptan en cumplimiento de la Ley 147-02 sobre Gestión de Riesgos, ante la posibilidad de crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones urbanas y repentinas.

Recomendaciones a la población

Evitar cruzar ríos, arroyos y cañadas con alto volumen de agua.

No hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.

Mantenerse en contacto con instituciones como la Defensa Civil, Cruz Roja, Policía Nacional y cuerpos de bomberos.

Seguir las orientaciones de los organismos de protección civil.

Tomar precauciones en zonas vulnerables cercanas a ríos y cañadas.

Conducir con cuidado debido a la baja visibilidad y carreteras mojadas.

El COE reiteró el llamado a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales y a actuar con prudencia ante las condiciones climáticas que afectan el país.