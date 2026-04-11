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Aguaceros provocan crecidas de ríos e inundaciones urbanas en varias provincias del Cibao

Puerto Plata en alerta roja y Santiago en amarilla por lluvias e inundaciones

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    Aguaceros provocan crecidas de ríos e inundaciones urbanas en varias provincias del Cibao
    Las autoridades de protección civil exhortaron a las personas que residen en áreas vulnerables a evacuar hacia zonas seguras, ante el riesgo de inundaciones y deslizamientos de tierra. (DIARIO LIBRE/PABLO GONZÁLEZ)

    Fuertes aguaceros registrados la tarde de este sábado han provocado inundaciones urbanas repentinas en Santiago y crecidas de ríos en Puerto Plata, donde las autoridades elevaron el nivel de alerta a rojo debido al incremento del peligro.

    En Santiago, que se mantiene en alerta amarilla, se reportan lluvias significativas que han generado acumulación de agua en calles y sectores vulnerables, afectando la movilidad y aumentando el riesgo en zonas propensas a inundaciones.

    Mientras tanto, en Puerto Plata, la situación es más crítica tras elevarse la provincia a alerta roja, con reportes de crecidas en ríos como el Caonao y el río Fundación, este último en la zona de Cabía, lo que ha encendido las alertas en comunidades cercanas.

    RELACIONADAS

    Las autoridades de protección civil exhortaron a las personas que residen en áreas vulnerables a evacuar hacia zonas seguras, ante el riesgo de inundaciones y deslizamientos de tierra.

    Asimismo, se reiteró el llamado a no cruzar ríos, arroyos o cañadas con alto volumen de agua, debido al peligro que representan las crecidas repentinas.

    • Como medida preventiva, fueron suspendidos los eventos masivos al aire libre, así como excursiones hacia zonas montañosas o lugares que impliquen cruzar cuerpos de agua, mientras se mantenga la alerta.

    En otras provincias del Cibao, como La Vega, Jarabacoa, Constanza y Monseñor Nouel, también se han registrado precipitaciones entre moderadas y fuertes, acompañadas de ráfagas de viento, descargas eléctricas e incluso granizadas, lo que ha provocado inundaciones repentinas en distintas localidades.

    Organismos de emergencia

    Los organismos de emergencia advirtieron que en las próximas 24 a 48 horas podría aumentar el nivel de peligro en gran parte del territorio nacional, debido a la incidencia de una vaguada y un sistema frontal que continúan generando inestabilidad atmosférica.

    Las autoridades mantienen vigilancia permanente y llaman a la población a mantenerse atenta a los boletines oficiales y seguir las recomendaciones para evitar situaciones que pongan en riesgo la vida.

    TEMAS -

      Es periodista, egresado de la Universidad Dominicana O&M. Ha ejercido el periodismo desde el 2005, residiendo en Santiago. Le gusta servir a los mejores intereses de la sociedad desde su profesión.