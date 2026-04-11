Aguaceros provocan crecidas de ríos e inundaciones urbanas en varias provincias del Cibao

Las autoridades de protección civil exhortaron a las personas que residen en áreas vulnerables a evacuar hacia zonas seguras, ante el riesgo de inundaciones y deslizamientos de tierra. ( DIARIO LIBRE/PABLO GONZÁLEZ )

Fuertes aguaceros registrados la tarde de este sábado han provocado inundaciones urbanas repentinas en Santiago y crecidas de ríos en Puerto Plata, donde las autoridades elevaron el nivel de alerta a rojo debido al incremento del peligro.

En Santiago, que se mantiene en alerta amarilla, se reportan lluvias significativas que han generado acumulación de agua en calles y sectores vulnerables, afectando la movilidad y aumentando el riesgo en zonas propensas a inundaciones.

Mientras tanto, en Puerto Plata, la situación es más crítica tras elevarse la provincia a alerta roja, con reportes de crecidas en ríos como el Caonao y el río Fundación, este último en la zona de Cabía, lo que ha encendido las alertas en comunidades cercanas.

Las autoridades de protección civil exhortaron a las personas que residen en áreas vulnerables a evacuar hacia zonas seguras, ante el riesgo de inundaciones y deslizamientos de tierra.

Asimismo, se reiteró el llamado a no cruzar ríos, arroyos o cañadas con alto volumen de agua, debido al peligro que representan las crecidas repentinas.

Como medida preventiva, fueron suspendidos los eventos masivos al aire libre, así como excursiones hacia zonas montañosas o lugares que impliquen cruzar cuerpos de agua, mientras se mantenga la alerta.

En otras provincias del Cibao, como La Vega, Jarabacoa, Constanza y Monseñor Nouel, también se han registrado precipitaciones entre moderadas y fuertes, acompañadas de ráfagas de viento, descargas eléctricas e incluso granizadas, lo que ha provocado inundaciones repentinas en distintas localidades.

Organismos de emergencia

Los organismos de emergencia advirtieron que en las próximas 24 a 48 horas podría aumentar el nivel de peligro en gran parte del territorio nacional, debido a la incidencia de una vaguada y un sistema frontal que continúan generando inestabilidad atmosférica.

Las autoridades mantienen vigilancia permanente y llaman a la población a mantenerse atenta a los boletines oficiales y seguir las recomendaciones para evitar situaciones que pongan en riesgo la vida.