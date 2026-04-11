Santiago en alerta amarilla por lluvias; refuerzan prevención ante riesgo de inundaciones

Brigadas municipales han intensificado labores de limpieza en cañadas e imbornales en distintos puntos de Santiago. ( FUENTE EXTERNA )

La provincia de Santiago se mantiene en alerta amarilla junto a otras demarcaciones del país, ante el pronóstico de lluvias que podrían provocar inundaciones urbanas y crecidas de ríos, arroyos y cañadas.

De acuerdo con los reportes, las precipitaciones podrían intensificarse en las próximas horas, aumentando el riesgo en sectores históricamente vulnerables a anegamientos.

Ante esta situación, brigadas municipales han intensificado labores de limpieza en cañadas e imbornales en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de facilitar el drenaje pluvial y reducir la acumulación de agua durante las lluvias.

Limpieza de cañadas y drenajes

Las intervenciones se desarrollan en sectores como Villa Olga, El Embrujo, Villa Los Hidalgos, Gurabo y El Ensueño, donde se han realizado jornadas de retiro de desechos sólidos para evitar obstrucciones en el sistema de drenaje.

Las autoridades insisten en que uno de los principales factores que agravan las inundaciones urbanas es la acumulación de basura en filtrantes y cañadas, lo que limita el flujo normal del agua durante episodios de lluvias intensas.

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) amplió este sábado el nivel de alerta amarilla a varias provincias, incluyendo Santiago, ante la persistencia de condiciones favorables para lluvias intensas.

Condiciones meteorológicas y recomendaciones

El organismo indicó que la humedad acumulada en los suelos y la incidencia de una vaguada asociada a un sistema frontal continúan generando precipitaciones, lo que incrementa el riesgo de inundaciones urbanas y crecidas repentinas de ríos, arroyos y cañadas.

De acuerdo con el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), se esperan aguaceros moderados a fuertes, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento, con acumulados significativos en distintas zonas del país.

Las autoridades reiteran el llamado a la población a no cruzar cuerpos de agua con alto volumen, evitar balnearios y mantenerse atentos a los boletines oficiales ante la evolución de las condiciones climáticas.

En ese contexto, se exhortó a la población a no lanzar desperdicios en las vías públicas y a mantenerse atentos a los boletines oficiales, especialmente quienes residen en zonas cercanas a cuerpos de agua.

Asimismo, se recomienda evitar cruzar ríos, arroyos o cañadas con alto volumen de agua, así como tomar precauciones en áreas propensas a deslizamientos de tierra.

Las condiciones meteorológicas continúan bajo vigilancia, mientras los organismos de protección civil mantienen seguimiento a la evolución de las lluvias en el territorio nacional.