El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó este sábado que un total de 23 provincias se encuentran bajo alerta debido a las condiciones meteorológicas adversas provocadas por una vaguada asociada a un sistema frontal.

En su más reciente boletín, el organismo colocó en alerta roja a la provincia de Puerto Plata, ante el riesgo de crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones repentinas y urbanas.

Asimismo, el COE mantiene 12 provincias y el Distrito Nacional en alerta amarilla, mientras que otras 10 provincias continúan en alerta verde, como medida preventiva frente a posibles incidentes derivados de las lluvias.

La institución explicó que estas medidas se adoptan en base al informe del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), que prevé la continuidad de precipitaciones de moderadas a fuertes, acompañadas de tormentas eléctricas, ráfagas de viento y posibles granizadas.

Entre las provincias en alerta verde figuran El Seibo, Duarte (especialmente el Bajo Yuna), San Juan, Bahoruco, María Trinidad Sánchez, Hato Mayor, Hermanas Mirabal, Dajabón, Independencia y Sánchez Ramírez.

Las autoridades exhortan a la población a mantenerse atenta a los boletines oficiales y a seguir las recomendaciones de los organismos de protección civil.

Provincias en alertas

En este sentido el organismo mantiene en alerta amarilla a:

Monseñor Nouel

Valverde

Santiago

La Vega

Montecristi

Elías Piña

Espaillat

Santiago Rodríguez

San Cristóbal

Santo Domingo

Monte Plata

San José de Ocoa

Distrito Nacional

Recomendaciones

El organismo de emergencias recomendó a las personas abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volúmenes de agua y no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.

En caso de aguaceros, el organismo hizo un llamado a los residentes en zonas de alto riesgo que habitan cerca de ríos, arroyos y cañadas a estar atentos y tomar las medidas de precaución necesarias ante posibles crecidas e inundaciones repentinas.

Instó a la ciudadanía a mantenerse en contacto con la Defensa Civil, Fuerzas Armadas, Cruz Roja, la Policía Nacional, Cuerpos de Bomberos y el Centro de Operaciones de Emergencia a través del Tel: 809-472-0909, 9-1-1, *462 de la OGTIC. Además, de seguir los lineamientos y orientaciones de los organismos de protección civil.