El COE aumenta a cuatro las provincias en alerta roja por sistema frontal y vaguada

El CO recomendó a las personas abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volúmenes de agua y no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) aumentó a cuatro las provincias en alerta roja, 14 y el Distrito Nacional en amarilla y mantiene siete demarcaciones en alerta verde, ante el riesgo de crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones repentinas y urbanas.

La actualización corresponde al informe del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) y el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), que establece que el país continúa bajo condiciones meteorológicas e hidrológicas favorables para que sigan las precipitaciones y continúe aumentando la humedad de los suelos en las provincias bajo alerta, producto de una vaguada asociada a un sistema frontal.

Provincias en alerta

En este sentido, las provincias en alerta roja son Puerto Plata, Espaillat, María Trinidad Sánchez y Valverde.

En amarilla están las provincias Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, Santiago, La Vega, Montecristi, Elías Piña, Samaná, Santiago Rodríguez, San Cristóbal, Santo Domingo, Monte Plata, San José de Ocoa, Duarte (en especial el Bajo Yuna) y Hermanas Mirabal; además del Distrito Nacional.

Asimismo, el organismo precisó que las provincias en alerta verde son: Hato Mayor, El Seibo, Dajabón, Independencia, Bahoruco, San Pedro de Macorís y San Juan.

El COE recomendó a las personas abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volumen de agua y no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.

En caso de intensas lluvias, el organismo hizo un llamado a los residentes en zonas de alto riesgo que habitan cerca de ríos, arroyos y cañadas a estar atentos y tomar las medidas de precaución necesarias ante posibles crecidas e inundaciones repentinas.

Ademas, motivó a la ciudadanía a mantenerse en contacto con la Defensa Civil, Fuerzas Armadas, Cruz Roja, la Policía Nacional, Cuerpos de Bomberos y el Centro de Operaciones de Emergencia a través del Tel.: 809-472-0909, 9-1-1, *462 de la OGTIC. Además, de seguir los lineamientos y orientaciones de los organismos de protección civil.