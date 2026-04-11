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El COE emite alerta amarilla para el Gran Santo Domingo y otras 10 provincias

Otras 10 provincias están bajo alerta verde

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    El COE emite alerta amarilla para el Gran Santo Domingo y otras 10 provincias
    Vehículos transitan por una calle anegada del Gran Santo Domingo debido a las lluvias. (ARCHIVO DIARIO LIBRE)

    El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) incrementó este sábado los niveles de alerta, colocando 11 provincias y el Distrito Nacional en alerta amarilla y otras 10 en verde, ante el riesgo de inundaciones urbanas y rurales, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como posibles deslizamientos de tierra.

    En un boletín, emitido a las 11:40 de la mañana, el que organismo establece que la medida responde a las condiciones generadas por una vaguada asociada a un sistema frontal, que continúa provocando lluvias de moderadas a fuertes, acompañadas de tormentas eléctricas, ráfagas de viento y posibles granizadas en distintas zonas del país.

    • Provincias en alerta amarilla: Monseñor Nouel, Puerto Plata, Santiago Rodríguez, San Cristóbal, Santiago, Santo Domingo, el Distrito Nacional, La Vega, Montecristi, Monte Plata, Elías Piña y San José de Ocoa.
    • En alerta verde están: Hato Mayor, El Seibo, Valverde, Duarte (especialmente el Bajo Yuna), Dajabón, San Juan, Independencia, Bahoruco, Sánchez Ramírez y Espaillat.
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    Recomendaciones

    El COE indicó que las lluvias continuarán incidiendo sobre gran parte del territorio nacional, aumentando la humedad de los suelos y elevando el riesgo de eventos asociados a inundaciones y crecidas repentinas.

    Ante esta situación, las autoridades exhortaron a la población a no cruzar ríos, arroyos ni cañadas con altos volúmenes de agua, así como evitar el uso de balnearios en las provincias bajo alerta. También recomendaron a los conductores tomar precauciones por la reducción de visibilidad debido a las lluvias.

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    Asimismo, el organismo pidió a los padres mantener vigilancia sobre sus hijos para evitar que se expongan en zonas de riesgo y reiteró el llamado a la ciudadanía a mantenerse atenta a los boletines oficiales y seguir las orientaciones de los organismos de protección civil.

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