Usuarios en redes sociales reportaron la tarde de este sábado la ocurrencia de granizadas y lluvias intensas en el municipio de Bonao, provincia Monseñor Nouel, como consecuencia de una vaguada y un sistema frontal ubicado próximo a la costa norte del país.

Además, se han reportado precipitaciones de moderadas a fuertes, acompañadas de ráfagas de viento, en distintas localidades de la región del Cibao.

La directora del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), Gloria Ceballos, compartió en sus redes sociales un video grabado en el municipio de Constanza donde se observan los efectos de las condiciones atmosféricas que afectan principalmente la zona norte del país.

De acuerdo con el informe del tiempo emitido por el Indomet, durante la tarde y la noche continúan registrándose desarrollos nubosos significativos, generadores de aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, además de posibles episodios de granizo.

Reporta desde Constanza, la tarde de hoy, el Observador Meteorológico Martín Infante. pic.twitter.com/h8wmRsP7R5 — Gloria Ceballos (@GloriaCeballos7) April 11, 2026

Precipitaciones intensas en varias provincias

Las precipitaciones más intensas se prevén sobre las provincias Puerto Plata, Espaillat, Hermanas Mirabal, Sánchez Ramírez, Monte Plata, Hato Mayor, Monseñor Nouel, La Vega, Santiago, Santiago Rodríguez, El Seibo, Samaná, San José de Ocoa, Azua, San Juan y Elías Piña, entre otras localidades cercanas.

Para horas de la noche, el organismo meteorológico indicó que los aguaceros podrían continuar, siendo fuertes en ocasiones, y extenderse hacia localidades como Santo Domingo, San Cristóbal, Elías Piña, San Juan, Independencia y Bahoruco, así como hacia poblados de la costa norte y el valle del Cibao.

Pronóstico para el domingo

El Indomet prevé que para este domingo, desde la madrugada y durante la mañana, el sistema frontal continúe incidiendo en las condiciones del tiempo, provocando incrementos nubosos acompañados de aguaceros fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en provincias de la costa Atlántica y el valle del Cibao.

Según el reporte meteorológico, en horas de la tarde las lluvias podrían intensificarse y volverse más frecuentes, con tormentas eléctricas, ráfagas de viento y posibles granizadas, principalmente en La Altagracia, La Romana, El Seibo, Hato Mayor, Samaná, Monte Plata, San Pedro de Macorís, Sánchez Ramírez, Duarte, La Vega, Monseñor Nouel, San Cristóbal, San José de Ocoa, Peravia, San Juan, Azua, Santiago, Santiago Rodríguez, Elías Piña, Dajabón y el Gran Santo Domingo, entre otras localidades.