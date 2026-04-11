Suben a 24 las provincias en alerta por posibles inundaciones; Puerto Plata y Espaillat en rojo

Motoconchista se protege con una sombrilla mientras transporta a una pasajera en medio de la lluvia en Santo Domingo, la noche del 5 de enero de 2025. ( DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS )

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) elevó a 24 las provincias en alerta, incluyendo el Distrito Nacional, debido a la incidencia de una vaguada asociada a un sistema frontal que continúa afectando las condiciones climáticas en el territorio nacional.

En nivel de alerta roja se encuentran Puerto Plata y Espaillat.

En alerta amarilla están Monseñor Nouel, Valverde, Santiago, La Vega, Montecristi, Elías Piña, María Trinidad Sánchez, Santiago Rodríguez, San Cristóbal, la provincia Santo Domingo, Monte Plata, San José de Ocoa y Duarte, especialmente en la zona del Bajo Yuna, además del Distrito Nacional.

Mientras que en alerta verde se encuentran Hato Mayor, Hermanas Mirabal, Dajabón, Independencia, Sánchez Ramírez, El Seibo, San Pedro de Macorís, San Juan y Bahoruco.

Ante esta situación, el COE recomendó a la población abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas con altos niveles de agua, así como evitar el uso de balnearios debido a la turbiedad y el volumen de las corrientes.

Asimismo, recordó que se mantiene la prohibición del uso de ríos, arroyos y cañadas en las provincias bajo alerta.

También exhortó a los conductores a tomar precauciones en las carreteras, debido a la reducción de la visibilidad por lluvias intensas y a las vías encharcadas, principalmente en las zonas bajo alerta.

Lluvias en provincias del Cibao

Se han reportado lluvias en varias provincias del Cibao, mientras que fuertes aguaceros registrados la tarde de este sábado provocaron inundaciones urbanas repentinas en Santiago y crecidas de ríos en Puerto Plata, lo que llevó a elevar el nivel de alerta a rojo en esa provincia.

En Santiago, que permanece en alerta amarilla, las lluvias han generado acumulación de agua en calles y sectores vulnerables, afectando la movilidad y aumentando el riesgo en zonas propensas a inundaciones.

El Gobierno se mantiene en sesión permanente

El Gobierno informó que se mantiene en sesión permanente desde ayer, tras declarar vigilancia continua ante los fenómenos atmosféricos.

"El Gobierno estará atento a cada situación en el país, tanto para prevenir como para reaccionar ante cualquier eventualidad", expresó el mandatario tras encabezar una reunión con el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) en el Salón Verde del Palacio Nacional, donde se dio seguimiento a las condiciones climáticas.