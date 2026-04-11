Vaguada provocará aguaceros este sábado en gran parte del país

Motorista se desplaza bajo la lluvia por una de las avenidas del Gran Santo Domingo, en medio de las condiciones inestables provocadas por una vaguada. ( ARCHIVO DIARIO LIBRE )

Las condiciones del tiempo en el país continuarán dominadas por los efectos de una vaguada asociada a un sistema frontal ubicado sobre el Canal del Viento, lo que seguirá generando aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en gran parte del territorio nacional durante este fin de semana.

En horas de la mañana, se prevén incrementos nubosos con aguaceros dispersos y tronadas en provincias como Montecristi, Samaná, Monte Plata, San Cristóbal, el Gran Santo Domingo, entre otras áreas.

Para la tarde, estas condiciones se intensificarán por la combinación con el ciclo diurno, provocando nublados acompañados de lluvias, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en San Pedro de Macorís, Hato Mayor, Sánchez Ramírez, La Vega, Monseñor Nouel, San José de Ocoa, San Juan, Azua, Independencia, Baoruco, Santiago, Santiago Rodríguez, Elías Piña, Dajabón y el Gran Santo Domingo. Se prevé que estas precipitaciones se extiendan hasta entrada la noche, disminuyendo para la madrugada del domingo.

Provincias en alerta

El Centro de Operaciones de Emergencia (COE) mantiene niveles de alerta amarilla y verde en varias provincias, ante el riesgo de inundaciones urbanas, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, deslizamientos de tierra, ráfagas de viento, tormentas eléctricas frecuentes y posibles granizadas.

En amarilla: Monseñor Nouel, Santiago Rodríguez, Santiago, La Vega y Montecristi.

En verde: El Distrito Nacional, provincia de Santo Domingo, Elias Piña, San José de Ocoa, Monte Plata, Puerto Plata, Dajabón, Duarte, en especial el Bajo Yuna, San Cristóbal, Valverde, San Juan, Independencia y Bahoruco.

De acuerdo con el director del COE, Juan Manuel Mendez, anoche, el Gobierno se declaró en sesión permanente para darle un estricto seguimiento al desarrollo evolución del sistema frontal que afecta gran parte del país.

Temperaturas y condiciones marítimas

Las temperaturas continuarán calurosas, con una sensación térmica elevada debido al viento húmedo del este/sureste. Se recomienda a la población vestir ropa ligera, hidratarse adecuadamente y evitar la exposición prolongada al sol.

Las temperaturas oscilarán entre mínimas de 22 °C y 23 °C, y máximas entre 31 °C y 33 °C.

En cuanto a las condiciones marítimas, en la costa Atlántica, desde Cabo San Rafael hasta Playa Nisibón, en la provincia La Altagracia, se recomienda a las embarcaciones pequeñas y medianas navegar con precaución y evitar adentrarse mar adentro debido a oleaje anormal.

En el resto del litoral atlántico y la costa caribeña, las condiciones se mantienen normales. Asimismo, se exhorta a los bañistas a consultar a las autoridades locales antes de acudir a las playas.

Domingo y lunes

Para el domingo, el sistema frontal se acercará aún más al país, mientras la vaguada continuará fortaleciéndose, por lo tanto, durante la mañana se registrarán chubascos hacia el este y noreste, pero en horas de la tarde las lluvias aumentarán en intensidad, con aguaceros fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en provincias como La Altagracia, La Romana, El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, San Pedro de Macorís, Sánchez Ramírez, Duarte, La Vega, Monseñor Nouel, San Cristóbal, San José de Ocoa, San Juan, Azua, Santiago, Santiago Rodríguez, Elías Piña, Dajabón y el Gran Santo Domingo. Estas condiciones podrían prolongarse hasta la noche, especialmente en el norte y noreste.

Para el lunes, se prevé que las condiciones continúen deterioradas debido al fortalecimiento de la vaguada en niveles altos de la atmósfera, con aguaceros fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento desde tempranas horas, extendiéndose durante el día hacia gran parte del país, incluyendo el noreste, sureste, norte, suroeste, la Cordillera Central, el Valle del Cibao y la zona fronteriza.