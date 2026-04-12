Lluvias se intensificarán la tarde del domingo: vaguada y sistema frontal ponen el país bajo alerta

El COE amplía alerta clima en República Dominicana por lluvias y deslizamientos ( FUENTE EXTERNA. )

El territorio dominicano se mantiene bajo un patrón meteorológico húmedo e inestable debido a la incidencia simultánea de una vaguada y un sistema frontal ubicado al norte del país, lo que provocará un aumento de las lluvias en las próximas horas.

De acuerdo con los organismos meteorológicos y el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), las precipitaciones se intensificarán durante la tarde y la noche, tras una mañana con nubosidad parcial y pocas lluvias de relevancia.

Impacto y pronóstico de las lluvias en el territorio dominicano

El pronóstico indica la ocurrencia de aguaceros de moderados a fuertes, acompañados de tronadas y ráfagas de viento. Estas condiciones impactarán principalmente varias provincias del norte, el suroeste, el este y el Gran Santo Domingo.

En la región norte y el Cibao se prevén lluvias en Puerto Plata, Espaillat, Hermanas Mirabal, Santiago, La Vega y Santiago Rodríguez. En el suroeste, los efectos se sentirán en comunidades de Bahoruco e Independencia.

Mientras que en el este, las precipitaciones afectarán a Monte Plata, Hato Mayor y El Seibo. Para el Gran Santo Domingo, las autoridades anticipan lluvias de moderadas a fuertes que podrían extenderse hasta la madrugada.

Las condiciones actuales se ven agravadas por los acumulados de lluvia registrados en las últimas 24 horas, que mantienen los suelos saturados en varias zonas del país.

Entre los registros más elevados se encuentran Monte Cristi, con 181 milímetros; Sajoma, en Santiago, con 123 milímetros; Gaspar Hernández, en Espaillat, con 106 milímetros; y Nagua, en María Trinidad Sánchez, con 104 milímetros.

El COE informó que se mantiene en vigilancia permanente ante la evolución del sistema, en coordinación con la Defensa Civil y otras instituciones de respuesta.

Las autoridades recomendaron a la población seguir los boletines oficiales y tomar medidas preventivas, especialmente en zonas vulnerables a inundaciones urbanas y crecidas de ríos, arroyos y cañadas.

El organismo reiteró el llamado a evitar cruzar cuerpos de agua con alto volumen y a mantenerse atentos ante posibles alertas que puedan emitirse en las próximas horas, en función del comportamiento de las lluvias.

Niveles de alerta

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) amplió este domingo los niveles de alerta en el país ante la persistencia de la vaguada que incide sobre el territorio nacional, elevando a 27 las provincias y el Distrito Nacional se mantienen bajo algún tipo de alerta.

De acuerdo con el informe número 3, emitido a las 12:00 del mediodía, cuatro provincias se mantienen en alerta roja: Puerto Plata, Espaillat, Hermanas Mirabal y María Trinidad Sánchez, donde el riesgo de inundaciones y deslizamientos continúa siendo alto.

En alerta amarilla se encuentran ahora 17 provincias, tras una ampliación del nivel preventivo. Entre estas figuran Santiago, La Vega, Duarte, Sánchez Ramírez, Monte Plata, Santo Domingo, el Distrito Nacional, San Cristóbal, Monseñor Nouel, Monte Cristi, Valverde, San José de Ocoa, Samaná, Elías Piña, Independencia, Bahoruco y Santiago Rodríguez.

Mientras, siete provincias permanecen en alerta verde: Hato Mayor, El Seibo, La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, Dajabón y San Juan.

La medida se produce en medio de un escenario de lluvias persistentes que han provocado inundaciones, desplazamientos de personas y afectaciones a viviendas e infraestructuras en distintas zonas del país.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población a mantenerse atenta a los boletines oficiales, evitar cruzar ríos y cañadas con alto volumen de agua y seguir las orientaciones de los organismos de socorro, ante la posibilidad de nuevos eventos durante las próximas horas.