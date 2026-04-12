El COE mantiene a 25 provincias y el Distrito Nacional en alerta por posibles inundaciones

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó este domingo que mantiene los niveles de alerta en varias provincias del país, debido a las lluvias provocadas por una vaguada asociada a un sistema frontal que continúa incidiendo sobre el territorio nacional.

De acuerdo con los boletines del Instituto Dominicano de Meteorología y el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, persisten las condiciones favorables para que continúen las precipitaciones, lo que ha generado una alta saturación de los suelos en las zonas bajo vigilancia.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/12/whatsapp-image-2026-04-12-at-103754-am-a0432c32.jpeg Mapa de las provincias en alerta por posibles inundaciones (COE)

El organismo indicó que se mantienen cuatro provincias en alerta roja, 15 en amarilla y siete en verde, ante el riesgo de crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones urbanas y rurales y posibles deslizamientos de tierra.

Alerta roja

Bajo este nivel se encuentran las provincias de Puerto Plata, Espaillat, María Trinidad Sánchez y Valverde. Estas demarcaciones presentan mayor riesgo debido a la intensidad de las lluvias y la saturación de los suelos, lo que incrementa la probabilidad de inundaciones repentinas, crecidas de ríos y deslizamientos de tierra.

Alerta amarilla

En este nivel figuran Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, Santiago, La Vega, Montecristi, Elías Piña, Samaná, Santiago Rodríguez, San Cristóbal, provincia Santo Domingo, Distrito Nacional, Monte Plata, San José de Ocoa, Duarte (especialmente el Bajo Yuna) y Hermanas Mirabal.

Estas provincias podrían experimentar crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones urbanas y rurales, por lo que se recomienda vigilancia constante.

Alerta verde

En condición de alerta mínima se encuentran Hato Mayor, El Seibo, Dajabón, Independencia, Bahoruco, San Pedro de Macorís y San Juan. Aunque el riesgo es menor, no se descartan lluvias y posibles incidentes asociados, por lo que las autoridades exhortan a la población a mantenerse atenta.

Según el informe, durante la mañana se han observado núcleos nubosos con lluvias de moderada a fuerte intensidad en provincias como Monte Cristi, Puerto Plata, Barahona, Pedernales, Peravia y San Cristóbal, acompañadas de tormentas eléctricas, ráfagas de viento y posibles granizadas.

Para la tarde, se prevé que estas condiciones se intensifiquen y se extiendan hacia otras localidades del país, mientras que en horas de la noche las lluvias más intensas se concentrarán sobre el Gran Santo Domingo y otras provincias del litoral norte y el Cibao.

Ante esta situación, el COE reiteró el llamado a la población a no cruzar ríos, arroyos y cañadas con altos volúmenes de agua, evitar el uso de balnearios y tomar precauciones al conducir por la reducción de visibilidad.

El organismo indicó que se mantiene dando respuesta a las zonas afectadas, mientras equipos de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades continúan desplegados en distintas provincias para levantar información sobre los efectos del evento en desarrollo.