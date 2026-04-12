Más de 30,000 desplazados por las lluvias que mantienen al país en alerta

Las autoridades mantienen al país bajo condiciones de alta inestabilidad atmosférica por la incidencia de una vaguada y un sistema frontal al norte del territorio, con saldo de más de 30,000 personas desplazadas y miles de viviendas afectadas.

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) y el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informaron que las lluvias han impactado al menos 6,100 viviendas y han obligado a evacuar 30,500 personas.

Daños y comunidades incomunicadas

El informe más reciente indica que hay 14 comunidades incomunicadas, cinco puentes con daños estructurales y una carretera afectada. Las autoridades continúan el levantamiento de información, sobre todo en la región norte, donde se concentran los mayores efectos por las crecidas de ríos, arroyos y cañadas.

Pronóstico y acumulados de lluvia

Indomet advirtió que, aunque durante la mañana de este domingo se registró nubosidad sin lluvias significativas, en horas de la tarde se reactivarán los aguaceros de moderados a fuertes, con tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

Entre los acumulados más altos reportados figuran:

Monte Cristi: 181 milímetros

San José de las Matas: 123 milímetros

Gaspar Hernández: 106 milímetros

María Trinidad Sánchez: 104 milímetros

Para el Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional se prevé que las lluvias inicien alrededor de las 3:00 de la tarde y se extiendan hasta las 10:00 de la noche. Se estiman acumulados entre 30 y 50 milímetros, con riesgo de inundaciones urbanas por la saturación de los suelos.

Niveles de alerta

El COE mantiene en alerta roja a Puerto Plata, Espaillat y María Trinidad Sánchez.

En alerta amarilla están Valverde, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, Santiago, La Vega, Monte Cristi, Elías Piña, Samaná, Independencia, Bahoruco, Santiago Rodríguez, San Cristóbal, Santo Domingo, el Distrito Nacional, Monte Plata, San José de Ocoa, Duarte, en especial el Bajo Yuna, y Hermanas Mirabal.

En alerta verde permanecen Hato Mayor, El Seibo, Dajabón, La Altagracia, San Pedro de Macorís, San Juan y La Romana.

Llamado a la población

El director del COE, Juan Manuel Méndez, pidió a la población mantenerse atenta a los boletines oficiales y seguir las orientaciones de los organismos de protección civil.