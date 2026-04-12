El COE mantiene a casi todo el país en alerta amarilla por las lluvias

El Distrito Nacional y 25 provincias están en alerta amarilla por las lluvias registradas en el país. ( FUENTE EXTERNA )

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene casi todo el país en nivel de alerta amarilla, debido a las lluvias, que podrían causar inundaciones repentinas urbanas y rurales, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como deslizamientos de tierra.

En su boletín de las 6:35 de la tarde, estaban en alerta amarilla, el Distrito Nacional y las provincias Puerto Plata, Espaillat, Hermanas Mirabal, Sánchez Ramírez, Monte Plata, Hato Mayor, Monseñor Nouel, La Vega, Santiago, Santiago Rodríguez, María Trinidad Sánchez, Samaná, San José de Ocoa, Azua, San Juan, Bahoruco, Sánchez Ramírez, Duarte, San Cristóbal, Elías Piña, Dajabón y Santo Domingo.

Mientras que en verde fueron ubicadas, Dajabón y San Juan. Fueron degradadas las que estaban en alerta roja.

Los boletines del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) y el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi), indican que persisten las precipitaciones, lo que ha incrementado la humedad de los suelos en las demarcaciones bajo vigilancia.

El COE indicó que, de acuerdo con los pronósticos, las precipitaciones continuarán durante el transcurso de la noche y la madrugada. Las lluvias serán de moderadas a fuertes, acompañadas de tormentas eléctricas, ráfagas de viento y posibles granizadas, especialmente en zonas cercanas a sistemas montañosos.

Niveles de alertas por vaguada. pic.twitter.com/Leikh52EzW — COE (@COE_RD) April 12, 2026

Estas condiciones responden a la incidencia de un sistema frontal casi estacionario ubicado al noreste del territorio nacional, combinado con los efectos del viento del este/noreste.

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Recomendaciones del COE

El COE instó a los residentes en zonas vulnerables, cercanas a ríos, arroyos y cañadas, a estar atentos ante posibles crecidas e inundaciones repentinas.

También recomendó evitar cruzar cuerpos de agua con alto volumen y abstenerse de utilizar balnearios en las provincias bajo alerta, mientras se mantengan las condiciones de riesgo.

Exhortó a la población a mantenerse atenta a las informaciones de los organismos oficiales.

Condiciones marítimas En la costa Atlántica, las autoridades recomiendan a las embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas navegar con precaución cerca del perímetro costero y evitar aventurarse mar adentro debido a viento y oleaje anormal.