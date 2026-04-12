Aguaceros del sábado provocan crecidas de ríos y daños en el Cibao

Lluvias en el Cibao ( ARCHIVO DIARIO LIBRE )

Las intensas lluvias registradas la noche del sábado 11 de abril de 2026 provocaron crecidas de ríos, inundaciones urbanas y daños en infraestructuras en varias provincias del Cibao, especialmente en Puerto Plata, Santiago, La Vega y Valverde, según reportes ciudadanos y material audiovisual difundido en redes sociales.

Las precipitaciones, asociadas a una vaguada que incide sobre el territorio nacional, generaron un incremento significativo en el caudal de ríos y cañadas, causando desbordamientos en distintos puntos de la región norte.

Crecidas de ríos generan situaciones de riesgo en Puerto Plata

En la provincia de Puerto Plata se reportaron los mayores impactos, con ríos que aumentaron su nivel de forma acelerada, provocando inundaciones en zonas vulnerables.

En el municipio de Montellano, residentes difundieron videos donde se observa la penetración del río Camú en áreas habitadas, anegando calles y acercándose a viviendas, en medio de la crecida provocada por las lluvias.

La situación generó preocupación entre comunitarios ante la rapidez con la que aumentó el caudal del afluente.

Colapso y daños en la carretera turística Gregorio Luperón

Las lluvias también provocaron afectaciones severas en la carretera turística Gregorio Luperón, que conecta Santiago con Puerto Plata.

Imágenes compartidas en redes sociales muestran el colapso de un tramo de puente, así como derrumbes y deslizamientos de tierra en distintos puntos de la vía, además de acumulación de agua que dificulta el tránsito vehicular.

Esta carretera, ubicada en una zona montañosa, suele presentar vulnerabilidad ante eventos de lluvias intensas debido a la saturación de los suelos.

Inundaciones urbanas en Santiago y otras provincias

En Santiago y La Vega, los aguaceros provocaron inundaciones urbanas, con calles convertidas en corrientes de agua y vehículos afectados en sectores de drenaje limitado.

En Valverde también se reportaron situaciones similares, aunque sin reportes preliminares de víctimas.

Redes sociales documentan magnitud del evento

Decenas de videos difundidos en plataformas sociales, muestran la magnitud de las lluvias, incluyendo calles anegadas, vehículos atrapados, crecidas rápidas de ríos y comunidades parcialmente inundadas.

El contenido coincide en tiempo y condiciones, lo que refuerza la ocurrencia de un evento de lluvias significativo en la región.

COE e Indomet mantienen alertas y advierten más lluvias

El Centro de Operaciones de Emergencias informó que mantiene niveles de alerta en varias provincias del norte ante el riesgo de inundaciones urbanas, crecidas de ríos y deslizamientos de tierra, debido a la persistencia de las lluvias.

De su lado, el Instituto Dominicano de Meteorología indicó que las condiciones atmosféricas seguirán inestables por la incidencia de una vaguada, lo que favorecerá la ocurrencia de aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en gran parte del país.

Ambas entidades exhortaron a la población a evitar cruzar ríos y cañadas crecidas, así como a mantenerse atentos a los boletines oficiales, ante la posibilidad de que las lluvias continúen en las próximas horas.