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sistema frontal República Dominicana
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Indomet advierte que las lluvias continuarán este domingo

Indomet recomienda a la población mantenerse informada sobre las alertas y seguir las orientaciones de protección civil ante el riesgo de inundaciones.

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    Indomet advierte que las lluvias continuarán este domingo
    Lluvias en Santo Domingo (INDOMET)

    El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que un sistema frontal acompañado de una vaguada continuará incidiendo este domingo sobre gran parte del territorio nacional, generando condiciones de inestabilidad atmosférica.

    De acuerdo con el organismo, durante las horas de la mañana se registrarán lluvias débiles a moderadas, con posibles tronadas aisladas y ráfagas de viento, principalmente en provincias del norte y nordeste como Monte Cristi, Puerto Plata, Espaillat, Hermanas Mirabal, María Trinidad Sánchez, Samaná y Monte Plata.

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    Infografía
    FUENTE EXTERNA (MAPA SOBRE EL CLIMA EN REPÚBLICA DOMINICANA)

    Sin embargo, para la tarde se espera un incremento significativo en la frecuencia e intensidad de las precipitaciones, con aguaceros que podrían ser fuertes en ocasiones, acompañados de tormentas eléctricas, ráfagas de viento y posibles episodios de granizo.

    Medidas y recomendaciones oficiales ante el fenómeno

    Las provincias bajo mayor incidencia en este período incluyen Hato Mayor, Santo Domingo, Sánchez Ramírez, Duarte, San Cristóbal, San José de Ocoa, La Vega, Santiago, Valverde, Dajabón, Santiago Rodríguez, El Seibo y La Romana, entre otras que permanecen bajo niveles de alerta y aviso meteorológico.

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    Ante esta situación, el Indomet exhortó a la población a no descuidarse y mantenerse atenta a los boletines oficiales, así como seguir las orientaciones emitidas por los organismos de protección civil, debido al riesgo de inundaciones urbanas y rurales, así como crecidas de ríos, arroyos y cañadas.

    Las autoridades reiteran el llamado a la prudencia, especialmente a quienes residen en zonas vulnerables, ante la persistencia de estas condiciones climáticas adversas.

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