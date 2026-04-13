¿A qué se debieron las ráfagas de viento iguales a las de un huracán en el Malecón de Santo Domingo?

Así quedaron zonas del Melecón de Santo Domingo luego del fenómeno. ( DIARIO LIBRE/HAROLYN GAVILÁN )

Intensas lluvias acompañadas de fuertes ráfagas de viento, algunas percibidas como huracanadas, se registraron la tarde de este lunes en la zona sur del Gran Santo Domingo, pese a que las condiciones del tiempo se deben a una vaguada. Un video captó el momento en que el Malecón de Santo Domingo fue afectado por ese fenómeno.

En respuesta a este fenómeno, el meteorólogo Heriberto Fabián, del Instituto Dominicano de Meteorología, explicó que las vaguadas, por lo general, especialmente cuando son tan profundas y activas, presentan en su estructura un tipo de nube conocida como convectiva, de gran desarrollo vertical.

"Este tipo de nubosidad contiene corrientes ascendentes y descendentes en su interior, las cuales generan ráfagas de viento. Como resultado de estas condiciones, se produjo este tipo de actividad durante la tarde de hoy", dijo.

Fuertes vientos

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/14/whatsapp-image-2026-04-13-at-80003-pm-2ae563a5.jpeg Tránsito en el Malecón de Santo Domingo. (HAROLYN GAVILÁN)

Consultado por Diario Libre, sostuvo que estas condiciones favorecieron aguaceros intensos en cortos períodos de tiempo, acompañados de ráfagas de viento significativas y actividad eléctrica, lo que dio la sensación de vientos similares a los de un fenómeno ciclónico. "Pero no es el caso, solo se trata de una vaguada", agregó.

Fabián señaló que este tipo de eventos es característico de sistemas convectivos, comunes en esta época del año, y que pueden desarrollarse de manera puntual, afectando zonas específicas sin que necesariamente impacten a toda la ciudad.

Asimismo, señaló que, aunque las ráfagas fueron fuertes, no se trató de un huracán ni de un sistema organizado de gran escala, sino de un fenómeno atmosférico de corta duración.

El predictor añadió que una situación similar ocurrió hoy en Santo Domingo Este, donde no solo se registraron "vientos huracanados", sino también granizadas.