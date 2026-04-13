"Las lluvias van a continuar", así lo advirtió este lunes la directora del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), Gloria Ceballos, quien informó que el país ha experimentado al menos 45 días de fuertes aguaceros en varias regiones, lo que ha provocado la saturación de los suelos.

Ceballos explicó que las precipitaciones continuarán durante gran parte de la semana debido a la incidencia de un sistema frontal estacionario y una vaguada que afecta todos los niveles de la troposfera.

Indicó que actualmente existe un alto contenido de humedad e inestabilidad atmosférica, lo que hoy provocará precipitaciones intensas, especialmente en las regiones norte y noreste del país, incluyendo provincias como Puerto Plata, Espaillat, María Trinidad Sánchez y Samaná.

Asimismo, señaló que las lluvias se extenderán hacia el este, afectando zonas como Hato Mayor, El Seibo, Monte Plata y La Altagracia, debido al desplazamiento gradual del sistema frontal.

La funcionaria detalló que, aunque las precipitaciones podrían disminuir ligeramente en intensidad durante martes y miércoles, se mantendrán presentes. Y para el jueves, se prevé la llegada de otra vaguada que volverá a incrementar las lluvias, mientras que para el fin de semana se espera un nuevo repunte en la actividad lluviosa.

"Vamos a tener una semana en que seguirá lloviendo, tenemos ya suelos saturados, tenemos prácticamente 45 días lloviendo todos los días en algunas regiones del territorio nacional", expresó la ingeniera Ceballos durante la rueda de prensa conjunta de los organismos de seguridad, encabezada por el presidente Luis Abinader en el Palacio Nacional.

Provincias bajo alerta

El director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), Juan Manuel Méndez, reiteró que se mantienen los niveles de alerta amarilla en múltiples provincias del territorio nacional, debido al peligro de crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como posibles inundaciones urbanas y rurales.

Indicó que bajo alerta amarilla se encuentran Puerto Plata, Espaillat, María Trinidad Sánchez, Valverde, Santiago, Independencia, San Pedro de Macorís, Monseñor Noel, Sánchez Ramírez, Monte Plata, y La Vega.

Además, Montecristi, Elías Piña, La Altagracia, San José de Ocoa, San Cristóbal, Santo Domingo, Distrito Nacional, Bahoruco, Duarte, en especial el Bajo Yuna, La Romana, Santiago Rodríguez, Hato Mayor, El Seibo, Hermanas Mirabal, Samaná, San Juan y Dajabón.

En ese sentido, exhortó a la población a evitar cruzar cuerpos de agua con alto volumen, tanto a pie como en vehículos, y a abstenerse de realizar actividades recreativas en ríos y balnearios, señalando que muchas de las situaciones lamentables registradas han sido producto de imprudencias.

Debido a las persistentes lluvias, el presidente Luis Abinader ratificó que el Gobierno se mantiene en sesión permanente para prevenir eventualidades.