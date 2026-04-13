Vaguada se fortalece y continuará provocando aguaceros este lunes en el país

Personas transitan por las calles protegidas con sombrillas debido a la lluvia. ( DIARIO LIBRE/ ARCHIVO )

Las condiciones meteorológicas en el país seguirán dominadas por la incidencia de una vaguada, que seguirá provocando lluvias.

Así lo informó el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) en su informe del tiempo de este lunes en el que prevé un aumento de la inestabilidad sobre el territorio nacional debido al fortalecimiento de una vaguada, la cual, junto al viento moderado del noreste, estará generando nublados desde horas de la madrugada.

Las lluvias se sentirán principalmente en localidades del litoral costero Atlántico, el valle del Cibao, el noreste, la llanura oriental, la Cordillera Central y la zona fronteriza, incluyendo provincias como Samaná, María Trinidad Sánchez, Sánchez Ramírez, Monseñor Nouel, Santiago, San Pedro de Macorís, Santo Domingo, El Seibo, Hato Mayor, Barahona, Independencia, San Juan, San Cristóbal, Monte Plata, La Altagracia, La Romana, Puerto Plata, Monte Cristi, Espaillat y Hermanas Mirabal.

Las temperaturas mínimas estarán entre 22 °C y 23 °C, mientras que las máximas oscilarán entre 31 °C y 33 °C.

Recomendaciones en la costa

El organismo meteorológico recomendó a las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones en la costa atlántica navegar con precaución cerca del perímetro costero, evitando aventurarse mar adentro debido a condiciones de oleaje anormal. También advierte sobre frecuentes episodios de visibilidad reducida provocados por lluvias intensas, descargas eléctricas y ráfagas de viento fuertes.

Pronóstico para martes y miércoles

Para mañana martes, continuarán los efectos de la vaguada en varios niveles de la troposfera, junto al flujo de vientos del noreste. Esto favorecerá, desde horas de la mañana, incrementos nubosos con aguaceros moderados a fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, principalmente en las regiones norte, noreste, la llanura oriental, el litoral costero caribeño, la Cordillera Central y la zona fronteriza.

El miércoles, la vaguada seguirá incidiendo en todos los niveles de la troposfera, generando nublados desde la madrugada con aguaceros moderados sobre el litoral Atlántico. Estas precipitaciones se extenderán durante el día hacia el valle del Cibao, la Cordillera Central y el sureste del país, acompañadas de tronadas y ráfagas de viento ocasionales.