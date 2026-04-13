COE suma a San Juan, Dajabón, Independencia, Elías Piña y Bahoruco bajo alerta verde por lluvias

Mapa del COE que muestra las provincias bajo alerta. ( FUENTE EXTERNA )

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó este lunes que mantiene 23 provincias en alerta amarilla y cinco en alerta verde debido a la incidencia de una vaguada que continúa generando condiciones de inestabilidad en el país.

La medida se debe al riesgo de inundaciones repentinas, tanto urbanas como rurales, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como posibles deslizamientos de tierra.

En alerta verde están las provincias San Juan, Dajabón, Independencia, Elías Piña y Bahoruco.

En alerta amarilla se encuentran Puerto Plata, Monseñor Nouel, San José de Ocoa, Santiago Rodríguez, Espaillat, Sánchez Ramírez, San Cristóbal, Hato Mayor, María Trinidad Sánchez, Monte Plata, Santo Domingo, El Seibo, Valverde, La Vega, el Distrito Nacional, Hermanas Mirabal, Santiago, Montecristi, Duarte (en especial el Bajo Yuna), Samaná, San Pedro de Macorís, La Altagracia y La Romana.

Exhortación

El COE recomendó a los conductores transitar con precaución, debido a la reducción de la visibilidad provocada por las lluvias y por las vías encharcadas, especialmente en las provincias bajo alerta.

En ese sentido, exhortaron a la población a abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua, así como a no hacer uso de balnearios, debido a la turbiedad y el aumento del caudal.

Las autoridades reiteraron la prohibición del uso de ríos, arroyos y cañadas en las provincias bajo alerta, e instaron a la ciudadanía a mantenerse en contacto con los organismos de protección civil como la Defensa Civil, las Fuerzas Armadas, la Cruz Roja, la Policía Nacional y los Cuerpos de Bomberos.

También recomendaron a los residentes en zonas vulnerables, cercanas a ríos y cañadas, mantenerse atentos y tomar las medidas de precaución necesarias ante posibles crecidas e inundaciones repentinas.