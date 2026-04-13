El Gran Santo Domingo está en alerta roja por las lluvias

Mapa actualizado con las alertas del Centro de Operaciones de Emergencias por las lluvias que se registran en el país. ( FUENTE EXTERNA )

El Centro de Operaciones de Emergencias colocó en alerta roja al Gran Santo Domingo debido a las lluvias que se registran en varios puntos la tarde de este lunes.

Las precipitaciones son provocadas por una vaguada, y en algunos casos, están acompañadas de fuertes vientos y granizos.

Debido a la situación, 21 provincias están en alerta amarilla y cinco en verde.

En alerta amarilla se encuentran Puerto Plata, Monseñor Nouel, San José de Ocoa, Santiago Rodríguez, Espaillat, Sánchez Ramírez, San Cristóbal, Hato Mayor, María Trinidad Sánchez, Monte Plata, Santo Domingo, El Seibo, Valverde, La Vega, el Distrito Nacional, Hermanas Mirabal, Santiago, Montecristi, Duarte (en especial el Bajo Yuna), Samaná, San Pedro de Macorís, La Altagracia y La Romana.

En alerta verde están las provincias San Juan, Dajabón, Independencia, Elías Piña y Bahoruco.

La directora del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), Gloria Ceballos, advirtió más temprano que las lluvias continuarían durante el día de hoy.

Esta tarde informó sobre una fuerte actividad convectiva incidiendo en la costa caribeña, donde está ubicada Santo Domingo.

La imagen de radar muestra la fuerte actividad convectiva que se está produciendo en el litoral caribeño la tarde del lunes. pic.twitter.com/JvGNH6DO4B — Gloria Ceballos (@GloriaCeballos7) April 13, 2026