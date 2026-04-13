El COE coloca a Puerto Plata en alerta roja; el Gran Santo Domingo está en amarilla

También reiteró el llamado a la población a no cruzar ríos, arroyos y cañadas con alto caudal, ni utilizar balnearios, debido a la turbidez y el incremento del volumen de agua. ( FUENTE EXTERNA )

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) colocó la noche de este lunes a Puerto Plata a alerta roja, mientras mantiene al Distrito Nacional y 23 provincias en amarilla y verde, debido a la incidencia de una vaguada que continuará provocando lluvias en gran parte del territorio nacional.

Puerto Plata es la única provincia en alerta roja.

En alerta amarilla se encuentran Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, Santiago, La Vega, Montecristi, Samaná, La Altagracia, Santiago Rodríguez, San Pedro de Macorís, Hermanas Mirabal, María Trinidad Sánchez, Duarte (especialmente el Bajo Yuna), San José de Ocoa, La Romana, provincia Santo Domingo, El Seibo, Espaillat, Valverde, Monte Plata, Hato Mayor y San Cristóbal, además del Distrito Nacional.

En verde permanecen Bahoruco, San Juan, Elías Piña, Dajabón e Independencia.

El COE exhortó a los conductores a desplazarse con precaución por la reducción de la visibilidad y las vías anegadas, principalmente en las zonas bajo alerta.

También reiteró el llamado a la población a no cruzar ríos, arroyos y cañadas con alto caudal, ni utilizar balnearios, debido a la turbidez y el incremento del volumen de agua.

Condiciones marítimas adversas

El Instituto Dominicano de Meteorología advirtió que en la costa atlántica las embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas deben navegar con cautela cerca del litoral y evitar mar adentro, por oleaje anormal y vientos fuertes.

Indicó, además, que podrían registrarse lluvias intensas, tormentas eléctricas, ráfagas de viento y posibles trombas marinas, que reducirían la visibilidad.

Llamado a la prevención

Las autoridades instaron a la población a mantenerse en contacto con los organismos de socorro y a seguir sus orientaciones, especialmente quienes residen en zonas vulnerables cercanas a ríos y cañadas, ante el riesgo de crecidas e inundaciones repentinas.