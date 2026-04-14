Indomet pronostica aguaceros, posibles granizadas y ráfagas de viento para este martes

El Instituto Dominicano de Meteorología informó que la incidencia de una vaguada seguirá provocando lluvias en el territorio nacional durante este martes, afectando principalmente varias provincias del norte y noreste del país.

Para la mañana, el organismo meteorológico prevé que continúen las lluvias en Puerto Plata, Monte Cristi, Espaillat, Hermanas Mirabal, Duarte, Santiago, María Trinidad Sánchez y Samaná.

Durante la tarde, se espera que las lluvias disminuyan de manera gradual. No obstante, el Indomet explicó que a pesar de una menor humedad, el calentamiento diurno y la persistencia de la vaguada en varios niveles de la troposfera provocarán incrementos nubosos acompañados de aguaceros locales, que podrían ser moderados a fuertes en ocasiones, con tormentas eléctricas y ráfagas de viento, especialmente zonas cercanas a la costa de Santo Domingo, así como las provincias de Sánchez Ramírez, Monte Plata, San Pedro de Macorís, La Romana, Monseñor Nouel, San José de Ocoa, Azua, Peravia, San Juan, el sur de Santiago, La Vega y las sierras del suroeste, extendiéndose hasta las primeras horas de la noche.

El organismo también advirtió que en las zonas montañosas podrían registrarse granizadas aisladas y ráfagas de viento muy fuertes de manera local.

En cuanto a las temperaturas, se esperan mínimas entre 21 °C y 23 °C, y máximas entre 31 °C y 33 °C.

Miércoles y jueves con lluvias

Para este miércoles, el Indomet pronosticó una mañana con pocas lluvias, salvo algunas precipitaciones débiles a moderadas en la costa norte. Sin embargo, en la tarde persistirá un ambiente inestable producto de la vaguada, generando aguaceros con tormentas eléctricas y ráfagas de viento en provincias de la Cordillera Central, el noreste, sureste, incluyendo sectores de Santo Domingo y el suroeste, con menor incidencia hacia el norte en la noche.

Para el jueves, se prevé una mañana con precipitaciones escasas.

En la tarde, la combinación del viento cálido y húmedo del este/sureste, el calentamiento diurno y la vaguada favorecerá el desarrollo de nubes hacia la región del Cibao, donde se esperan las lluvias más intensas, acompañadas de tormentas eléctricas y ráfagas de viento fuertes en ocasiones.

También se registrarán lluvias de intensidad variable en el sureste y las sierras del suroeste.