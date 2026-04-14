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Lluvias
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Las lluvias continuarán este martes y miércoles por los efectos de una vaguada

El Indomet prevé que las precipataciones se incrementarán en horas de la tarde

Las autoridades recomiendan precaución a las embarcaciones en la costa atlántica debido a oleaje anormal

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    Las lluvias continuarán este martes y miércoles por los efectos de una vaguada
    Santo Domingo es una de las demarcaciones afectadas por las lluvias generadas por una vaguada. (DIARIO LIBRE)

    El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que para este martes y miércoles permanecerán los efectos de la vaguada que incide en varios niveles de la troposfera, favoreciendo un ambiente de nublado y precipitaciones, especialmente en la tarde.

    El Indomet prevé en este horario un incremento de la nubosidad, acompañado de lluvias moderadas a fuertes, sobre diferentes localidades de las regiones norte, noreste, sureste- incluyendo Santo Domingo-, la Cordillera Central y la llanura oriental.

    • Asimismo, el organismo pronostica tormentas eléctricas y ráfagas de viento en dichas zonas.

    Condiciones marítimas adversas

    Meteorología advirtió que en la costa atlántica (norte) las embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas deben navegar con cautela cerca del litoral y evitar mar adentro, por oleaje anormal y vientos fuertes.

    Indicó que podrían registrarse lluvias intensas, tormentas eléctricas, ráfagas de viento y posibles trombas marinas, que reducirían la visibilidad.

    Alerta del COE

    Ante las condiciones climáticas, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) colocó la noche del lunes a la provincia Puerto Plata en alerta roja, 20 provincias y el Gran Santo Domingo en alerta amarilla, y cinco en verde, por posibles inundaciones urbanas y deslizamientos de tierra.

    Las demarcaciones en alerta amarilla son: Distrito Nacional, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, Santiago, La Vega, Montecristi, Samaná, La Altagracia, Santiago Rodríguez, San Pedro de Macorís, Hermanas Mirabal, María Trinidad Sánchez, Duarte (especialmente el Bajo Yuna), San José de Ocoa, La Romana, provincia Santo Domingo, El Seibo, Espaillat, Valverde, Monte Plata, Hato Mayor y San Cristóbal.

    Las provincias en alerta verde son Bahoruco, San Juan, Elías Piña, Dajabón e Independencia.

    El COE exhortó a la ciudadanía a mantenerse atenta a las actualizaciones y a los conductores a desplazarse con precaución por la posible reducción de la visibilidad.

    Reiteró a las personas cerca de ríos, arroyos y cañadas con alto caudal a no cruzar, ni utilizar balnearios.

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