El COE mantiene seis provincias en alerta amarilla y 17 en verde por lluvias

Mapa muestra las provincias en alerta amarilla y verde emitidas por el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) ante las lluvias provocadas por la incidencia de una vaguada que afecta gran parte del país. ( FUENTE EXTERNA )

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó este miércoles, en su boletín de las 12:30 del mediodía, que mantiene seis provincias en alerta amarilla y otras 17 en alerta verde, incluyendo el Distrito Nacional, ante el riesgo de inundaciones repentinas, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como deslizamientos de tierra, debido a la incidencia de una vaguada.

En alerta amarilla se encuentran Puerto Plata, San José de Ocoa, Santiago, La Vega, Santiago Rodríguez y Monseñor Nouel.

Mientras que en alerta verde figuran el Distrito Nacional, Santo Domingo, San Cristóbal, Monte Plata, San Pedro de Macorís, El Seibo, Hato Mayor, María Trinidad Sánchez, Sánchez Ramírez, Espaillat, Hermanas Mirabal, San Juan, Elías Piña, Samaná, Independencia, Montecristi, Valverde y Duarte (especialmente el Bajo Yuna).

Las lluvias continuarán

El informe señala que, de acuerdo con el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), continuarán los aguaceros moderados a fuertes, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento en varias localidades, principalmente en horas de la tarde y noche, lo que mantiene elevados los niveles de humedad en los suelos.

Asimismo, exhortó a la población a abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas con alto volumen de agua, no utilizar balnearios y tomar medidas preventivas al conducir por la reducción de visibilidad.

Viviendas afectadas y personas desplazadas

En cuanto a los efectos, el COE reportó más de 6,100 viviendas afectadas, unas 30,500 personas desplazadas y evacuadas, y 28 comunidades incomunicadas, además de decenas de acueductos fuera de servicio que impactan a miles de usuarios.

Las autoridades reiteraron el llamado a seguir las orientaciones de los organismos de socorro y mantenerse atentos a los boletines oficiales.