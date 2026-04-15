Vaguada continuará generando aguaceros este miércoles

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que el país continúa bajo la incidencia de una vaguada y, para este miércoles, prevé aguaceros de moderados a fuertes con tormentas eléctricas y ráfagas de viento con posibles granizadas en provincias de la cordillera Central, noroeste, norte, noreste, sureste, incluyendo sectores de Santo Domingo y del suroeste.

De acuerdo al informe meteorológico, las condiciones climáticas se deben a la vaguada que, asociada a una baja presión, se fortalecerá y producirá un incremento notable de la humedad e inestabilidad atmosférica en el territorio nacional.

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Alertas del COE

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene 18 provincias y el Distrito Nacional en alerta amarilla y nueve en verde, por posibles inundaciones urbanas y deslizamientos de tierra, tomando como consideración el informe del Indomet y del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi).

En este sentido, el organismo indicó que en alerta amarilla están Puerto Plata, Distrito Nacional, Santo Domingo, Samaná, San Cristóbal, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, Santiago, La Vega, Montecristi, Santiago Rodríguez, San José de Ocoa, Hermanas Mirabal, María Trinidad Sánchez, Hato Mayor, El Seibo, Espaillat, Valverde y Monte Plata.

En alerta verde se encuentran: Bahoruco, San Juan, Elías Piña, Dajabón, Independencia, San Pedro de Macorís, Duarte (en especial el Bajo Yuna), La Altagracia y La Romana.

El COE recomendó a las personas abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volumen de agua y no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.