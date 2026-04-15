Viene más lluvia: vaguada intensificará aguaceros desde el jueves

Un motorista se traslada por una calle del Distrito Nacional en un día de lluvia. ( DIARIO LIBRE/ NELSON PULIDO )

Las condiciones del tiempo continuarán inestables durante los próximos días, con un incremento de las lluvias a partir del jueves debido a la combinación de una vaguada y una masa de aire con mayor contenido de humedad.

El meteorólogo Cristopher Florian del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) señaló que para mañana jueves se estará acercando al país una masa de aire con mayor contenido de humedad, lo que sumado a la vaguada que se desplazará hacia el sur y sureste.

"Se espera un incremento de las precipitaciones, no solamente de mañana (jueves), sino también para el viernes y a aparte de que continuarán las lluvias fuertes y de tormentas eléctricas, también existe probabilidad de granizada en zonas de montanas", afirmó.

Las zonas más propensas a recibir lluvias, según Florian son las provincias del Cibao, la Cordillera Central, Monseñor Nouel, La Vega, Santiago, Santiago Rodríguez, Elías Piña y San Juan. También se esperan lluvias en el noreste, especialmente en María Trinidad Sánchez, Samaná, Duarte y Sánchez Ramírez.

Lluvias continuarán durante el resto de la semana

Para este miércoles, el panorama es similar. Florian indicó que las lluvias seguirán registrándose prácticamente durante toda la semana, debido a que la vaguada actual continuará incidiendo sobre el país y otra se sumará a estas condiciones, provocando lluvias en distintas zonas del país.

Aunque no se prevén lluvias de gran acumulado, el meteorólogo advirtió que los suelos están saturados por las precipitaciones recientes, lo que mantienen los niveles de alerta.

Según el meteorólogo se espera que en el interior del país las lluvias comiencen desde primeras horas de la tarde. Provincias como Puerto Plata, Santiago, Espaillat y Hermanas Mirabal podrían registrar lluvias débiles a moderadas a partir de la 1:00 de la tarde.

En el este, localidades como El Seibo y La Altagracia también experimentarían precipitaciones a esa misma hora. Mientras que en el suroeste, especialmente en zonas montañosas entre Pedernales e Independencia, las lluvias iniciarían en ese mismo período.

En el este, también se prevén lluvias en las provincias El Seibo y La Altagracia, mientras que en el suroeste, especialmente en zonas montañosas entre Pedernales e Independencia, también se pronostican precipitaciones desde primeras horas de la tarde.

El especialista indicó que horas de la tarde, alrededor de las 5:00, las precipitaciones tenderán a intensificarse en provincias como Santiago Rodríguez, San Cristóbal, San José de Ocoa, La Vega y La Romana.

Para Santo Domingo, se espera un incremento de la nubosidad hacia las 6:00 de la tarde, lo que podría generar aguaceros locales.