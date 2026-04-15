¿Qué es una vaguada y tiene alguna relación con la expresión "bad weather"?

Con sombrillas en mano, transeúntes se desplazan por un calle en un día de lluvias provocadas por la vaguada. ( DIARIO LIBRE/ NELSON PULIDO )

Las lluvias registradas en los últimos días en el país, que incluyeron ráfagas de viento, caída de árboles y granizo como los del pasado lunes, tienen una causa principal: la incidencia de una vaguada.

El meteorólogo Cristopher Florian, del Instituto Dominicano de Meteorología, explicó que una vaguada es, básicamente, un cambio brusco en la dirección del viento.

"Si tenemos un viento del este y cambia rápido al sureste, ese cambio drástico es lo que es una vaguada. Es como ir en línea recta y de repente dar una vuelta en U; ese giro deja una forma parecida a una ´V´, de ahí el nombre", indicó.

Cómo se forma y por qué provoca lluvias

El cambio en los vientos provoca lo que se conoce como convergencia, es decir, una desaceleración del flujo de aire. Esto permite que se acumule mayor humedad en la atmósfera.

Al haber más humedad, se forman nubes de gran desarrollo vertical, conocidas como cumulonimbus, que son las responsables de aguaceros intensos, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

Florian explicó que las vaguadas pueden estar asociadas a sistemas de baja presión o a sistemas frontales.

"Un sistema de baja presión es una circulación del viento en contra de la manecilla del reloj. Ahí en el hemisferio norte, dentro de esa circulación hay varias curvaturas y donde mayormente se da la curvatura en forma de V, ahí se localiza el eje de la vaguada", expresó.

Las vaguadas pueden generarse en distintos niveles de la atmósfera: bajos, medios y altos, abarcando desde los 850 hasta los 700 milibares.

De acuerdo con el especialista, cuando superan los 700 milibares,se consideran vaguadas en niveles medios y altos. En los casos en que se extienden a lo largo de varios niveles de la atmósfera, la inestabilidad que generan es mayor en las zonas donde inciden. Si la inestabilidad se combina con altos niveles de humedad, puede dar lugar a aguaceros intensos, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/15/080426--vaguada-en-santo-domingo-lluvias-e-inundaciones-011-4bcd4dda.jpg Carros transitando por una calle del Gran Santo Domingo en un día de lluvia. (DIARIO LIBRE/ NELSON PULIDO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/15/2f3a9900-d3f17586.jpg Muebles, colchones dañados ocupan las calles de Villa María, en Pantoja, tras las inundaciones (DIARIO LIBRE/ DANIA ACEVEDO ) ‹ >

Según explicó el meteorólogo, existen distintos tipos de vaguadas. Entre ellas:

Vaguadas asociadas a sistemas de baja presión.

a sistemas de baja presión. vinculadas a sistemas frontales.

Vaguadas en niveles bajos , medios y altos de la atmósfera.

, medios y altos de la atmósfera. Vaguadas invertidas (con forma de "V" al revés).

El meteorólogo indicó que las ondas tropicales también pueden considerarse vaguadas, ya que comparten esa estructura, aunque con características propias según su origen.

Florian afirmó que no todas las vaguadas generan lluvias intensas. Para que se produzcan las precipitaciones se depende de factores como son la cantidad de humedad disponible, la temperatura en niveles altos y la intensidad de la inestabilidad atmosférica.

Si una vaguada tiene inestabilidad pero poca humedad, sus efectos serán menores.

Duración y seguimiento

Una vaguada puede afectar el país por pocas horas o prolongarse durante varios días, incluso hasta una semana, dependiendo de su velocidad de desplazamiento.

Las vaguadas en niveles bajos suelen moverse más rápido, mientras que las de niveles altos pueden permanecer incidiendo durante más tiempo sobre un territorio.

En el caso reciente, la parte más activa de la vaguada afectó directamente al país el lunes, pero luego se ha ido desplazando hacia el océano, aunque aún mantiene condiciones inestables.

Para dar seguimiento a los fenómenos, los meteorólogos utilizan imágenes satelitales, modelos de viento y radares de lluvia. A través de estas herramientas observan tanto los cambios en las corrientes de viento como la nubosidad y las precipitaciones que se generan mientras la vaguada se desplaza.

¿Y la palabra vaguada?

En el Caribe se cree que la palabra "vaguada" viene de la expresión del inglés "bad weather", que significa mal tiempo o mal clima, lo mismo que pasa con dominicanos como guachimán (watchman) o pariguayo (party watcher). Sin embargo, la expresión vaguada viene del latín "vacuus" que significa vacío o hueco. Su uso no se limita a la República Dominicana, se extiende a España y América del Sur.