El COE aumenta las provincias en alerta amarilla por incidencia de vaguada

Mapa del Centro de Operaciones de Emergencias de las provincias bajo alerta. ( FUENTE EXTERNA )

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) elevó a alerta amarilla a 19 provincias y al Distrito Nacional ante posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones repentinas o urbanas, debido a las lluvias que se registrarán en el país por los efectos de una vaguada y una masa de aire con alto contenido de humedad.

Según el informe del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), estas condiciones generarán intensos aguaceros durante la tarde y el transcurso de la noche, acompañados de tormentas eléctricas, ráfagas de viento, posibles deslizamientos de tierra y granizo en demarcaciones de las regiones norte, noreste, la llanura oriental, cordillera Central y la zona fronteriza.

En ese sentido, el COE indicó que se mantiene la alerta amarilla para Santo Domingo, San José de Ocoa, Santiago Rodríguez, San Pedro de Macorís, Montecristi, Hermanas Mirabal, Santiago, Puerto Plata, Monseñor Nouel, La Altagracia, Monte Plata y La Romana, así como para El Seibo, Duarte, especialmente el Bajo Yuna, Hato Mayor, La Vega, Sánchez Ramírez y Espaillat.

Mientras que se dispuso alerta verde para María Trinidad Sánchez, Valverde, Independencia, Samaná, Dajabón, Elías Piña y San Juan.

Dónde se registrarán las lluvias

El Indomet explicó que la actividad de precipitaciones será más frecuente en La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata y el Gran Santo Domingo.

La institución también prevé una alta ocurrencia de lluvias en San Cristóbal, San Juan, Peravia, Duarte, Samaná, Sánchez Ramírez, María Trinidad Sánchez, Monseñor Nouel, La Vega, San José de Ocoa, Hermanas Mirabal, Espaillat, Puerto Plata, Santiago, Santiago Rodríguez y Dajabón.

Daños materiales

De acuerdo con el Instituto Nacional de Aguas Potables y de Alcantarillado (Inapa), debido a las fuertes lluvias unos 24 acueductos se encuentran totalmente fuera de servicio, lo que afecta a una población de 400,928 usuarios.

No obstante, la Corporación de Acueductos y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd) informó que los dos sistemas afectados por los persistentes aguaceros, Isa-Mana y Duey, fueron recuperados.

Por otro lado, la Defensa Civil señaló que las fuertes lluvias y la saturación de suelo provocó un deslizamiento de tierra en la comunidad de Jodoba, municipio Villa Arriba, afectando un terreno.

Una situación similar obstruyó parcialmente el paso en la comunidad de Palo Alto en Santiago, aunque posteriormente fue rehabilitado.