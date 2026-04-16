Pronostican aguaceros moderados a fuertes con tormentas eléctricas para este jueves

Motorista transporta a un pasajero que se resguarda de la lluvia con una sombrilla mientras transitan por la avenida Buenaventura Freites, en el Distrito Nacional. ( DIARIO LIBRE/ NELSON PULIDO )

A partir del mediodía de este jueves, las lluvias se intensificarán en gran parte del territorio nacional, con tormentas eléctricas, ráfagas de viento, deslizamientos de tierra y posibles granizadas, según informó el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) en su infome del tiempo.

Para la mañana, se prevé un cielo mayormente nuboso acompañado de aguaceros moderados a fuertes, producto de una masa de aire con alto contenido de humedad, influenciada por el viento y una vaguada que incide sobre el país en varios niveles de la troposfera.

De acuerdo con el informe, las lluvias se producirán en las provincias La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, el Gran Santo Domingo, San Cristóbal, Azua, Peravia, Duarte, Samaná, Sánchez Ramírez, María Trinidad Sánchez, Monseñor Nouel, La Vega, San José de Ocoa, Hermanas Mirabal, Espaillat, Puerto Plata, Santiago, Santiago Rodríguez, Dajabón, San Juan, Elías Piña, Independencia, Baoruco y Pedernales, entre otras.

En cuanto a las temperaturas, se mantendrán con mínimas entre 21 °C y 23 °C, y máximas entre 31 °C y 33 °C.

¿Qué se espera para el viernes y el sábado?

Para el viernes, continuará un ambiente húmedo e inestable debido al viento del sureste y la permanencia de la vaguada. Se esperan lluvias desde la madrugada de moderadas a fuertes en ocasiones, especialmente en provincias como el Gran Santo Domingo, San Cristóbal, San Pedro de Macorís, Peravia, Barahona, Pedernales, María Trinidad Sánchez, Samaná, La Altagracia, El Seibo y Hato Mayor, además de otras zonas del noroeste, el Valle del Cibao, el litoral caribeño, la Cordillera Central y la zona fronteriza.

El sábado, las condiciones seguirán inestables. Desde tempranas horas se registrarán aguaceros y tronadas hacia el este y noreste del país, debido a una activa vaguada combinada con el viento cálido y húmedo del este/sureste.

Estas lluvias serán más intensas en la tarde y noche, con tormentas eléctricas, ráfagas de viento y posibles granizadas aisladas en varias regiones del país.