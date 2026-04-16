El COE sube a 21 las localidades en alerta amarilla y mantiene siete en verde por vaguada

Una avenida de Santo Domingo Este inundada como consecuencia de las lluvias registradas por la incidencia de la vaguada en el territorio nacional. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) elevó la tarde de este jueves a 20 las provincias en alerta amarilla y mantiene siete en verde, debido a la incidencia de una vaguada que, combinada con una atmósfera húmeda, seguirá generando lluvias sobre gran parte del territorio nacional.

En alerta amarilla figuran el Distrito Nacional y las provincias Santo Domingo, San José de Ocoa, Santiago Rodríguez, San Pedro de Macorís, Montecristi, Hermanas Mirabal, Santiago, Puerto Plata, Monseñor Nouel, La Altagracia, San Cristóbal, Monte Plata, La Romana, Duarte —especialmente el Bajo Yuna—, El Seibo, Hato Mayor, La Vega, Sánchez Ramírez, Espaillat y San Juan.

En verde permanecen María Trinidad Sánchez, Valverde, Independencia, Dajabón, Elías Piña, Samaná y Azua.

El COE exhortó a la población, especialmente a padres y tutores, a vigilar a los menores y evitar el uso de ríos, arroyos y cañadas con alto caudal.

Asimismo, reiteró la prohibición de utilizar balnearios en las zonas bajo alerta.

De igual manera, recomendó a los conductores a extremar precauciones ante la reducción de visibilidad por las lluvias.

Sin agua potable

En su boletín número seis de la situación por las lluvias, el organismo informó que el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa) reportó que continúan fuera de servicio 24 acueductos, lo que afecta a 400,928 usuarios.

En tanto, la Corporación de Acueductos y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) indicó que fueron restablecidos los sistemas Isa-Mana y Duey, que habían resultado afectados por las precipitaciones.

Deslizamientos por saturación de suelos

En la provincia Duarte, la Defensa Civil reportó un deslizamiento de tierra en la comunidad de Jodoba, municipio Villa Arriba, producto de la saturación del suelo.

En Santiago, otro deslizamiento ocurrido en la comunidad de Palo Alto obstruyó parcialmente una vía, la cual ya fue despejada.

Coordinación y medidas preventivas

Las autoridades mantienen un monitoreo constante del fenómeno. Los ministerios de la Presidencia y Administrativo coordinan acciones con el COE para garantizar la asistencia necesaria, mientras el Ministerio de Defensa permanece en comunicación continua con el organismo.

La Defensa Civil mantiene activadas sus salas de situación a nivel nacional, supervisa zonas vulnerables y coordina posibles evacuaciones preventivas.

De igual forma, la Cruz Roja Dominicana tiene desplegados sus equipos de respuesta, evaluación de daños y asistencia en salud, además de brindar apoyo psicosocial en las provincias bajo alerta.

Lluvias seguirán La directora del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), Gloria Ceballos, reafirmó este jueves que se mantiene el pronóstico de una semana lluviosa. Indicó que, tras una breve disminución en la intensidad de las precipitaciones entre martes y miércoles, la actividad se reactivará como estaba previsto. Ceballos explicó que la combinación de un alto contenido de humedad y el viento cálido del sureste continúa arrastrando nubosidad desde el mar, lo que provocará el retorno de los aguaceros durante la tarde y noche de este jueves. Precisó que estas condiciones forman parte del patrón meteorológico anunciado, que se extenderá durante el viernes y persistirá, aunque con menor intensidad, el sábado y el domingo.