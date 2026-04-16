El COE eleva alerta para el Gran Santo Domingo y otras provincias por vaguada este jueves

Mapa del Centro de Operaciones de Emergencias de las provincias bajo alerta. ( FUENTE EXTERNA )

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) elevó el nivel de alerta en varias provincias, incluido el Gran Santo Domingo, debido a la incidencia de una vaguada que generará lluvias desde la mañana de este jueves y que podría provocar crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones repentinas y urbanas.

En ese sentido, el organismo de socorro señaló que se dispuso alerta amarilla para el Distrito Nacional, Santo Domingo, San José de Ocoa, Santiago Rodríguez, San Pedro de Macorís, Santiago, Puerto Plata, Monseñor Nouel, La Altagracia, San Cristóbal, La Romana, El Seibo, Hato Mayor y La Vega.

Asimismo, mantiene bajo alerta verde las provincias María Trinidad Sánchez, Monte Plata, Valverde, Hermanas Mirabal, Sánchez Ramírez, Espaillat, Samaná, Montecristi, San Juan, Independencia, Elías Piña y Duarte, especialmente el Bajo Yuna.

Recomendaciones

Ante la ocurrencia de aguaceros, el COE exhortó a la población abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volúmenes de agua y no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.

De igual manera, insta a los residentes en zonas de alto riesgo, especialmente aquellos que viven próximos a ríos, arroyos y cañadas, a mantenerse atentos y tomar las medidas de precaución necesarias ante posibles crecidas e inundaciones repentinas.

Las lluvias, que según el informe del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) también serán producto de una masa de aire con gran contenido de humedad influenciada por el viento, serán más intensas después del mediodía. Está condiciones estarán acompañadas con tormentas eléctricas, ráfagas de viento, posibles deslizamientos de tierra y posibles granizos.

Debido a la incidencia de precipitaciones, las autoridades recomiendan a los operadores de las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones de la costa atlántica, navegar con precaución y cerca del perímetro costero sin aventurarse mar adentro, debido a viento anormal y oleaje peligroso.

No obstante, la costa caribeña permanece sin restricciones.