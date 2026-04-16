La directora del Indomet reitera que las lluvias persistirán durante el resto de la semana

La directora de Indomet, Gloria Ceballos. ( DIARIO LIBBRE / ARCHIVOS )

La directora del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), Gloria Ceballos, reafirmó este jueves que se mantiene el pronóstico de una semana lluviosa. Indicó que, tras una breve disminución en la intensidad de las precipitaciones entre martes y miércoles, la actividad se reactivará como estaba previsto.

Ceballos explicó que la combinación de un alto contenido de humedad y el viento cálido del sureste continúa arrastrando nubosidad desde el mar, lo que provocará el retorno de los aguaceros durante la tarde y noche de este jueves.

Precisó que estas condiciones forman parte del patrón meteorológico anunciado, que se extenderá durante el viernes y persistirá, aunque con menor intensidad, el sábado y el domingo.

Zonas afectadas y niveles de alerta

La reactivación de las lluvias se sentirá con mayor intensidad en las regiones este, central, norte y la zona fronteriza.

Alerta amarilla: Santo Domingo, Distrito Nacional, San José de Ocoa, Santiago Rodríguez, San Pedro de Macorís, Santiago, Puerto Plata, Monseñor Nouel, La Altagracia, San Cristóbal, La Romana, El Seibo, Hato Mayor y La Vega.

Alerta verde: María Trinidad Sánchez, Monte Plata, Duarte (especialmente el Bajo Yuna), Hermanas Mirabal, Samaná, Espaillat, Sánchez Ramírez, Valverde, Montecristi, San Juan, Independencia y Elías Piña.

Llamado a la prevención

El director del COE, Juan Manuel Méndez, reiteró el llamado a la población a no bajar la guardia, ya que las lluvias podrían extenderse durante todo el fin de semana.

Exhortó a los residentes en zonas de alto riesgo a no cruzar ríos, arroyos ni cañadas con alto volumen de agua, y a mantenerse informados a través de los boletines oficiales y los números de emergencia 911 y 809-472-0909.