Ceballos advierte fuerte actividad convectiva en poblados del este, noreste y centro del país

Se observa fuerte actividad convectiva en poblados del este, noreste y centro de la geografía nacional. ( FUENTE EXTERNA )

La directora del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), Gloria Ceballos, advirtió que durante la tarde de este jueves se registra una fuerte actividad convectiva en la zona este, noreste y el centro del país, debido al fortalecimiento de una vaguada que incide en el territorio nacional.

En este sentido, Ceballos hizo un llamado a la población de estas demarcaciones a tomar precaución ante posibles tormentas eléctricas.

“Primeras horas de la tarde del jueves se observa fuerte actividad convectiva en poblados del este, noreste y centro de la geografía nacional. Precaución hay tormentas eléctricas”, indicó Ceballos a través de una publicación en su cuenta X esta tarde.

Primeras horas de la tarde del jueves se observa fuerte actividad convectiva en poblados del este, noreste y centro de la geografía nacional.Precaución hay tormentas eléctricas. pic.twitter.com/6O2QvcQWCW — Gloria Ceballos (@GloriaCeballos7) April 16, 2026

Más temprano, en rueda de prensa, la titular del Indomet reiteró que a partir de la tarde y las primeras horas de este jueves se incrementarán los aguaceros, debido a la combinación de un alto contenido de humedad y los vientos cálidos del sureste que continúan arrastrando nubosidades del mar.

Este patrón meteorológico seguirá durante el viernes y persistirá, aunque con menor intensidad, el sábado y el domingo, de acuerdo al pronóstico.

Actividad convectiva Este fenómeno meteorológico se produce cuando el calor del sol calienta fuertemente la superficie terrestre, haciendo que el aire caliente y húmedo ascienda rápidamente y forme nubes de gran desarrollo vertical. Estas nubes, similares a torres, pueden generar aguaceros fuertes en poco tiempo, acompañados de truenos, rayos, ráfagas de viento, granizo e incluso tornados aislados.

Alertas

Ante este panorama, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) colocó 19 provincias y el Distrito Nacional en alerta amarilla y siete en verde.

Las provincias en alerta amarilla son: Santo Domingo, San José de Ocoa, Santiago Rodríguez, San Pedro de Macorís, Montecristi, Hermanas Mirabal, Santiago, Puerto Plata, Monseñor Nouel, La Altagracia, San Cristóbal, Monte Plata, La Romana, Duarte (el Bajo Yuna), El Seibo, Hato Mayor, La Vega, Sánchez Ramírez, Espaillat; además del Distrito Nacional.

En alerta verde están: María Trinidad Sánchez, Valverde, Independencia, Samaná, Dajabón, Elías Piña y San Juan.

Las autoridades meteorológicas recomendaron a las personas abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua y no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.