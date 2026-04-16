Lluvias persisten, pero se acerca una etapa más seca

Tres mujeres transitan por una acera en el Distrito Nacional durante incidencia de vaguada el 8 de abril de 2026. ( DIARIO LIBRE / NELSON PULIDO )

Para lo que queda de esta semana y la próxima, se prevé que continúen los eventos que generan lluvias en el país, un escenario que podría cambiar a partir de junio, con la posible incidencia del fenómeno conocido como El Niño, asociado a temperaturas más cálidas.

Sobre el pronóstico de las lluvias habló Leonardo Marte, del Departamento de Pronóstico del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet). "Esto (las lluvias) ha sido algo anómalo, porque desde hace tiempo no teníamos esa cantidad de lluvias para esta época", indicó Marte.

En su informe del tiempo, el Indomet señaló que para hoy jueves se prevén lluvias "pasajeras" que podrían ser débiles o moderadas en provincias como La Romana, San Pedro de Macorís, Santo Domingo y San Cristóbal, debido a una masa de aire con mayor contenido de humedad y la incidencia de una vaguada.

El Niño

Marte explicó que, con la llegada del fenómeno El Niño, prevista para los meses de junio y julio, se estima una disminución en la actividad de lluvias y la humedad.

El Niño es una de las tres fases que componen el fenómeno El Niño-Oscilación del Sur (ENOS), que se caracteriza por la fluctuación de las temperaturas oceánicas en el Pacífico ecuatorial y por la aparición de cambios en las condiciones atmosféricas.

Esta fase se considera la más cálida, a diferencia de la denominada La Niña, que se asocia a temperaturas más bajas en buena parte del planeta. La tercera fase del ENOS está vinculada a condiciones neutrales, periodo iniciado a principios de abril.

A inicios de marzo, cuando informó sobre la finalización de La Niña, la Organización Meteorológica Mundial, a través de su secretaria general, Celeste Saulo, recordó que el último episodio de El Niño, en 2023-2024, fue uno de los más fuertes registrados y desempeñó un importante papel en las temperaturas récord que se registraron en esos años.

En el resto del Caribe

En su boletín sobre las perspectivas climáticas del Caribe para el periodo abril-junio, el Instituto Caribeño de Meteorología e Hidrología (CIMH, por sus siglas en inglés) resalta la transición hacia El Niño.

La institución destaca que el fenómeno, junto con aguas "inusualmente cálidas alrededor y al norte del Caribe", implica una temporada de mayor calidez en la región, con olas de calor que iniciarán en abril y aumentarán gradualmente.

El CIMH estima que estas olas de calor igualarían a las registradas durante ese mismo periodo en 2024, sobre todo en el noroeste del Caribe.

En el boletín, la entidad pronostica altas tasas de evaporación, periodos secos cortos y frecuentes, además de la acumulación de cualquier sequía existente, lo que aumentará el potencial de incendios forestales durante mayo.

Alertas del COE por lluvias En su boletín del miércoles, el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) mantuvo seis provincias en alerta amarilla y otras 18 en verde por posible Inundaciones repentinas urbanas y rurales, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como deslizamientos. "Las personas deben abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volúmenes de agua, no hacer uso de balnearios, debido a la turbiedad y el volumen de agua que aún mantienen", señala el informe de situación por la vaguada que incide en el país. El COE informó que mantiene la prohibición del uso de ríos, arroyos y cañadas en provincias bajo alerta. De acuerdo al organismo de emergencia, a la fecha 30,500 personas fueron evacuadas, 6,100 viviendas fueron afectadas, 28 comunidades se encuentran incomunicadas y seis puentes fueron afectados por las lluvias. El informe resalta las recomendaciones del Indomet para los propietarios de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones de navegar con precaución cerca del perímetro costero, sin aventurarse mar adentro en la costa atlántica.