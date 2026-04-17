Lluvias dejan 28 acueductos fuera de servicio y viviendas afectadas en varias provincias

Una vivienda con lodo, colchones y enseres dañados, tras las fuertes lluvias registradas en el municipio Los Alcarrizos. ( DIARIO LIBRE/ DANIA ACEVEDO )

Un total de 28 acueductos se encuentran fuera de servicio, afectando a 274,411 usuarios, debido a las lluvias registradas en el país, según informó el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa).

De acuerdo con el boletín emitido este viernes por el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), las precipitaciones también han provocado diversos daños en varias provincias.

En la provincia La Vega, la Defensa Civil reportó inundaciones urbanas en localidades Río Verde, sector Pueblo Viejo, Los Ñames, Zumbio y El Naranjal de Cutupú, indicando que la situación retornó a la normalidad.

Asimismo, se informó que una vivienda resultó parcialmente afectada por fuertes vientos, mientras que un árbol cayó sobre otra casa, causando daños en el techo. En Jarabacoa, se registró además un deslizamiento de tierra en la calle principal Jarabacoa–Manabao.

En Santiago, específicamente en el municipio de Licey al Medio, se produjeron inundaciones urbanas que afectaron unas 43 viviendas, situación que posteriormente volvió a la normalidad.

En la provincia Bahoruco, la Defensa Civil informó que, en el municipio Neiba, la crecida del río Panso afectó de manera temporal la carretera Neiba–Galván, dificultando el tránsito por esa vía.

Acciones tomadas

Ante la situación, las autoridades indicaron que los ministros de la Presidencia y Administrativo mantienen comunicación permanente con la Dirección del COE, con el objetivo de mantener informado al alto mando y apoyar con los recursos necesarios a través del Plan Social de la Presidencia y los Comedores Económicos.

El Ministerio de Defensa también se mantiene en comunicación constante con el COE.

La Defensa Civil informó que mantiene activadas las salas de situación en la sede central y en las provincias bajo alerta, además de un monitoreo constante en las zonas más vulnerables. Asimismo, coordina evacuaciones preventivas con los directores provinciales en alerta amarilla, de ser necesario.

De igual forma, la Cruz Roja Dominicana mantiene activos sus equipos de respuesta en las provincias bajo alerta amarilla, incluyendo labores de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN), apoyo psicosocial y de salud, además de su participación en los Comités de Prevención, Mitigación y Respuesta (CPMR) en sus respectivos territorios.