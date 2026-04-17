En alerta por vaguada 25 provincias y el Distrito Nacional

Una avenida de Santo Domingo Este inundada como consecuencia de las lluvias registradas por la incidencia de una vaguada en el territorio nacional. ( ARCHIVO DIARIO LIBRE )

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó este viernes que mantiene 10 provincias y el Distrito Nacional en alerta amarilla, mientras otras 15 permanecen en alerta verde, debido a las condiciones meteorológicas e hidrológicas que continúan favoreciendo las precipitaciones y elevando la humedad de los suelos.

De acuerdo con los reportes, imágenes satelitales y radares meteorológicos muestran desarrollos nubosos significativos que están generando aguaceros localmente fuertes, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento en distintas zonas del territorio nacional.

En ese sentido, el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) indicó que una vaguada seguirá incidiendo sobre el país durante las próximas 48 horas, provocando lluvias intensas en varias provincias.

No obstante, prevé una disminución gradual de las precipitaciones a partir del domingo, cuando el sistema comience a desplazarse hacia el este y alejarse del territorio dominicano.

Provincias en alerta

Las provincias en alerta amarilla son: La Vega, San José de Ocoa, Monte Plata, San Pedro de Macorís, San Juan, El Seibo, La Romana, Hato Mayor, Santo Domingo, el Distrito Nacional y San Cristóbal.

Mientras que en alerta verde se encuentran: María Trinidad Sánchez, Valverde, Duarte (especialmente el Bajo Yuna), Montecristi, Santiago Rodríguez, Samaná, Dajabón, Espaillat, La Altagracia, Sánchez Ramírez, Monseñor Nouel, Azua, Santiago, Puerto Plata y Hermanas Mirabal.

El COE exhortó a la población a no cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua, así como evitar el uso de balnearios en las provincias bajo alerta.

Asimismo, para la costa atlántica, el Indomet recomendó a los operadores de embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas navegar con precaución cerca del perímetro costero y no aventurarse mar adentro, debido a condiciones de viento anormal y oleaje peligroso.

El COE mantiene 10 provincias y el Distrito Nacional en alerta amarilla y 15 en verde, debido a que el INDOMET e INDRHI, establecen que continuamos bajo condiciones meteorológicas e hidrológicas, favorables para que sigan las precipitaciones y aumentando la humedad de los suelos. pic.twitter.com/unhXSfMuC9 — COE (@COE_RD) April 18, 2026

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