El COE mantiene 21 provincias bajo alerta amarilla y siete en verde por lluvias

Mapa de las provincias bajo alerta amarilla y verde emitidas por el COE ante las condiciones meteorológicas en el país. ( FUENTE EXTERNA )

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó este viernes que mantiene a 21 provincias en alerta amarilla y 7 en alerta verde, ante la posibilidad de inundaciones repentinas urbanas y rurales, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como deslizamientos de tierra.

En alerta amarilla se encuentran las provincias Santo Domingo, Santiago, Duarte (en especial el Bajo Yuna), San José de Ocoa, Puerto Plata, El Seibo, Distrito Nacional, Monseñor Nouel, Hato Mayor, Santiago Rodríguez, La Altagracia, La Vega, San Pedro de Macorís, San Cristóbal, Sánchez Ramírez, Montecristi, Monte Plata, Espaillat, Hermanas Mirabal, La Romana y San Juan.

Mientras que en alerta verde figuran María Trinidad Sánchez, Samaná, Elías Piña, Valverde, Dajabón, Independencia y Azua.

El COE explicó que la medida se basa en los boletines meteorológicos e hidrológicos emitidos este viernes por el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) y el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi).

Dichos informes indican que las imágenes satelitales y los radares meteorológicos muestran algunos aguaceros en La Altagracia, San José de Ocoa y Azua, mientras que en el resto del país predomina un cielo de poco nuboso a nubes dispersas.

Sin embargo, para la tarde se prevé que, debido a un ambiente húmedo e inestable asociado a una vaguada, en combinación con el calentamiento diurno y el viento del este/sureste, se desarrollen nublados con aguaceros localmente fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

Estas lluvias se pronostican para las provincias La Altagracia, La Romana, El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, Sánchez Ramírez, Duarte, Santiago, La Vega, Puerto Plata, Espaillat, Monseñor Nouel, San José de Ocoa, San Juan, Santiago Rodríguez, Dajabón, Elías Piña, Independencia y Bahoruco, así como en zonas cercanas, extendiéndose hasta las primeras horas de la noche.

Reporte de daños

El COE también presentó un informe preliminar sobre los efectos de las lluvias en distintas zonas del país.

El Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa) informó que, debido a las fuertes lluvias, 28 acueductos se encuentran totalmente fuera de servicio, afectando a una población de 274,411 usuarios.

En la provincia La Vega, la Defensa Civil reportó inundaciones urbanas en Río Verde, sector Pueblo Viejo, Los Ñames, Zumbio y El Naranjal de Cutupú, señalando que todo retornó a la normalidad.

También, se informó que por fuertes vientos, una vivienda resultó parcialmente afectada y un árbol cayó sobre otra vivienda, causando daños parciales en el techo. Además, en Jarabacoa se registró un deslizamiento de tierra en la calle principal Jarabacoa–Manabao.

En Santiago, específicamente en el municipio de Licey al Medio, se produjeron inundaciones urbanas que afectaron alrededor de 43 viviendas, las cuales posteriormente retornaron a la normalidad.

En la provincia Bahoruco, la Defensa Civil informó que en el municipio Neiba, debido a la crecida del río Panso, se vio afectada temporalmente la carretera Neiba–Galván, dificultando el tránsito por la vía.

Recomendaciones

El COE recomendó a la población a mantenerse en contacto con la Defensa Civil, Fuerzas Armadas, Cruz Roja, Policía Nacional, Cuerpos de Bomberos y con el propio Centro de Operaciones de Emergencias a través de los teléfonos 809-472-0909, 9-1-1 y 462 de la Ogtic.

Asimismo, exhortó a población a abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volúmenes de agua, no hacer uso de ríos, debido a la turbiedad y el volumen de agua que a un mantienen.